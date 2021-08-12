أرنولد: صلاح رياضي متميز وشخص رائع

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 13:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ترينت أليكساندر أرنولد

وصف ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول الإنجليزي زميله محمد صلاح بـ "رياضي متميز".

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال الظهير الأيمن الإنجليزي عبر شبكة "ذا أثليتك": "سيتطلع كايد جوردون (لاعب فريق الشباب) إلى محمد صلاح وسيحاول تعلم بعض الأشياء منه".

وأوضح "لأن صلاح رياضي متميز وشخص رائع داخل وخارج الملعب، إنه يعتني بنفسه جيدا ويكرس حياته لمهنته واللعبة".

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كايد جوردون البالغ 16 عاما يشغل مركز الجناح وانضم للريدز في فبراير الماضي قادما من دربي كاونتي.

وتواجد اللاعب الأعسر في المباريات الودية للريدز تحضيرا لموسم 2021-2022 دون أن يشارك مع الفريق.

صلاح سجل في 4 مواسم بقميص الريدز 125 هدفا في 203 مباراة وصنع 47 وتوج بـ 4 ألقاب.

ويستعد ليفربول لافتتاح الدوري الإنجليزي بلقاء نورويتش سيتي.

ألكسندر أرنولد ليفربول في الدوري
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