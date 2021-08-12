مران الأهلي - سلبية مسحة كهربا واختبار جديد لـ بانون.. وأشعة لـ تحديد موقف شريف

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي سلبية مسحة محمود عبد المنعم "كهربا"، كما سيجري بدر بانون مدافع الفريق مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته.

وقال أبو عبلة عبر موقع النادي الرسمي: "محمود عبد المنعم "كهربا" أجرى مسحة طبية أمس وجاءت نتيجتها سلبية".

وشارك اليوم الخميس كهربا في جزء من مران الفريق بعد الاطمئنان على حالته.

وخرج كهربا من قائمة الأهلي بعدما تعرض لارتفاع في درجة الحرارة قبل لقاء الإسماعيلي في الجولة 29 من الدوي أمس الأربعاء.

كما أوضح طبيب الأهلي إجراء مسحة طبية جديدة اليوم الخميس لـ بدر بانون للاطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان بانون قد أجرى مسحتين من قبل، وجاءت نتيجتهما إيجابية، فيما يجري مسحة جديدة اليوم، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد انتظامه في مران الأهلي الجماعي.

وسيجري محمد شريف أشعة على العضلة الخلفية اليوم لتحديد فرص مشاركته أمام إنبي وانتظامه في التدريبات.

وخرج شريف في الشوط الأول من مواجهة الدراويش عقب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وواصل الأهلي استعداده للقاء إنبي في الجولة 30 من الدوري يوم السبت المقبل.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية، فيما خاض باقي اللاعبين المران كاملا، اشتمل على جزء بدني وتقسيمة في وسط الملعب.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مطولة مع معاونيه على هامش المران، لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة والتحضير لمواجهة انبي المرتقبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي السبت المقبل، بعدما تعادل مع الإسماعيلي 1-1 ومفرطا في صدارة ترتيب الدوري لصالح الزمالك.