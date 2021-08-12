دوري أبطال كونكاكاف - مونتيري يتفوق بـ "الرغبة العالمية" تحت قيادة أجيري

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 12:48

كتب : إسلام أحمد

مونتيري - كروز أزول - دوري أبطال كونكاكاف

حقق مونتيري الفوز على نظيره كروز أزول بهدف دون مقابل في قمة مكسيكية بذهاب نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف.

المباراة أقيمت على ملعب BBVA معقل مونتيري في مدينة نويفو ليون.

جمهور مونتيري رفع لافتة قبل بداية المباراة وصفها حساب النادي "برغبة عالمية" في إشارة لرغبة الفريق في الوصول لكأس العالم للـأندية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الأرجنتيني ماكسيلميانو ميزا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة برأسية متقنة.

فوز واصلت به كتيبة خافيير أجيري المدير الفني لمونتيري الحالي ومنتخب مصر السابق النتائج الجيدة مع بداية موسم 2021-2022، فحقق الفريق انتصارين وتعادلين قاريا ومحليا.

ويحتاج مونتيري للفوز أو التعادل بأي نتيجة لتخطي عقبة بطل الدوري المكسيكي الموسم الماضي والوصول للمباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في 17 سبتمبر المقبل.

وسيلتقي فجر غد الجمعة، فلادلفيا يونيون الأمريكي مع كلوب أمريكا المكسيكي في ثاني مباريات نصف نهائي البطولة القارية.

ومن المنتظر أن يُحسم هوية بطل قارة أمريكا الشمالية في أكتوبر المقبل لحصد مقعده في كأس العالم للأندية 2021 والمقرر إقامتها باليابان.

وسبق أن تأهل مونتيري لمونديال الأندية 4 مرات سابقة.

مونتيري دوري أبطال كونكاكاف كروز أزول
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