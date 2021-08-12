تصنيف فيفا - مصر تحافظ على مركزها للشهر الثالث تواليا

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 12:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر

حافظ منتخب مصر على مركزه 46 في تصنيف فيفا لشهر أغسطس 2021 للشهر الثالث على التوالي.

واحتل الفراعنة المركز السادس إفريقيًا بعد السنغال (21) تونس (28) الجزائر (30) المغرب (32) نيجيريا (34).

وكذلك الخامس عربيا بعد تونس (28) الجزائر (30) المغرب (32) قطر (42).

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ولم يخض منتخب مصر أي مباراة في الفترة الماضية سواء ودية أو دولية بعد تأجيل انطلاقة تصفيات كأس العالم 2022 لقارة إفريقيا لشهر سبتمبر المقبل.

وتراجع ترتيب مصر عربيا، إذ استفادت قطر من مشاركتها في بطولة الكأس الذهبية والتي وصلت فيها للمربع الذهبي وارتقت من المركز الـ 57 إلى 42.

يذكر أن المباراة المقبلة لمنتخب مصر ستكون ضد أنجولا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الشهر المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار أنجولا والجابون وليبيا.

ويتأهل أصحاب الصدارة في العشرة مجموعات حيث تُجرى قرعة وتقام خمس مباريات ليتأهل خمسة منتخبات للمونديال الذي يقام في قطر.

دوليا حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف العالمي فيما ارتقى المنتخب البرازيلي للمركز الثاني متخطيا فرنسا التي تراجعت للمركز الثالث.

وظل منتخب إنجلترا رابعا، وارتقى منتخب إيطاليا مركزين مدعوما بفوزه بلقب يورو 2020، وفيما جاء منتخب الأرجنتين في المركز السادس بعد فوزه بلقب كوبا أمريكا 2021.

وتراجع منتخبا إسبانيا والبرتغال للمركزين السابع والثامن على الترتيب، ودخل منتخبا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية قائمة العشرة الأوائل بعدما وصلا لنهائي الكأس الذهبية الشهر الماضي.

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