رومانو: خليفة حكيمي.. إنتر يقترب من ضم دومفريز

يقترب إنتر من ضم بديل أشرف حكيمي وهو دينزل دومفريز مدافع إيندهوفن الهولندي.

أوضح جانليوكا دي مارزيو فابريتسيو رومانو صحفيا شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن إنتر توصل لاتفاق شفهي مع النادي الهولندي، واتفاق شخصي مع اللاعب.

وأضاف رومانو أن إنتر يخطط لإجراء اللاعب للفحص الطبي خلال الأيام المقبلة لإتمام التعاقد.

وشهد إنتر منافسة من إيفرتون الإنجليزي قبل أن يتفوق عليه.

Denzel Dumfries is set to join Inter from PSV Eindhoven, verbal agreement reached between clubs and here-we-go! 🔵🇳🇱 #Inter Personal terms agreed too. Inter are planning for medical in the next few days in order to complete the move. Everton are out of the race. #EFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2021

دومفريز تألق بقميص منتخب هولندا في يورو 2020 وسجل هدفين وصنع آخر في دور المجموعات قبل أن تودع الطواحين من دور الـ 16.

الظهير الأيمن البالغ 25 عاما لعب لصفوف سبارتا روتردام وهيرنفين قبل أن يستقر في إيندهوفن.

وبقميص بي إس في شارك في 124 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 20 وحقق لقب الدوري الهولندي مرة واحدة منذ انضمامه في 2018.

وسيخلف دومفريز، المغربي أشرف حكيمي الذي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 75 مليون يورو.

حكيمي انضم لإنتر الموسم الماضي قادما من ريال مدريد وساهم في فوز النيراتزوري بلقب الدوري بعد غياب 11 عاما.