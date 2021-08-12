تقرير: شاكيري يتوصل لاتفاق مع ليون

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

شاكيري - ليفربول - مانشستر يونايتد

توصل نادي أولمبيك ليون الفرنسي لاتفاق مع جيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول حول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قبل أيام، وأوضح شاكيري أن ناديه وافق على بيعه خلال فترة الانتقال الصيفية، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي في تشكيل يورجن كلوب، بسبب كثرة الإصابات وكثرة الجاهزين في مركزه.

وذكرت صحيفة ليكيب أن شاكيري اتفق على عقده الشخصي مع ليون، ويحاول من جهته إقناع ناديه بعرض الفريق الفرنسي.

أخبار متعلقة
رومانو: لوكاكو يصل إلى لندن .. وهذا سبب تأخر سفره أثليتك: فاران يكمل الفحص الطبي.. وأمور صغيرة تفصله عن انضمامه رسميا لـ يونايتد تقرير يكشف كواليس رحيل ميسي من برشلونة ومفاوضات سان جيرمان: صدمة وإقناع وعرض نيمار تقرير: راموس عرض على ميسي البقاء في منزله بدلا من فندق.. سيدافع عنه الآن

ليون عرض على ليفربول 6 ملايين يورو مع بعض الحوافز مقابل ضم النجم السويسري لكن ليفربول يريد المزيد.

وأوضح التقرير أن المفاوضات جارية لكن ليفربول وليون لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن.

ويسعى ليون لضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

وقال شاكيري في تصريحات لصحيفة كوريري ديللو سبورت قبل أيام: "أخبرت إدارة ليفربول أنني مستعد لتحدي جديد".

وأضاف "تقبلوا قراري وسينظرون الآن في العروض التي وصلت لي".

خلال فترات الانتقالات السابقة رفض كلوب العديد من العروض لبيع النجم السويسري.

وينتهي عقد شاكيري مع ليفربول في يونيو 2022.

جيردان شاكيري ليفربول ليون
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي: لقاء الزمالك سيكون مهرجانا للكرة المصرية.. وندرس عدم إذاعة المباراة 15 دقيقة | الدوري المصري
ماني: نستهدف التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي وبيراميدز يكشفان لـ في الجول حقيقة صفقة ناصر ماهر.. وموقف اللاعب 32 دقيقة | الدوري المصري
أرنولد: صلاح رياضي متميز وشخص رائع 50 دقيقة | المحترفون
تواصل إضراب لاعبي الرجاء قبل مواجهة روما ساعة | إفريقيا
مران الأهلي - سلبية مسحة كهربا واختبار جديد لـ بانون.. وأشعة لـ تحديد موقف شريف ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال كونكاكاف - مونتيري يتفوق بـ "الرغبة العالمية" تحت قيادة أجيري ساعة | أمريكا
كلوب: فان دايك وجوميز جاهزان للمشاركة أمام نورويتش ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع بيرسي تاو.. والكشف عن تفاصيل التعاقد
قد ينال إعجابك