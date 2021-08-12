تقرير: شاكيري يتوصل لاتفاق مع ليون

توصل نادي أولمبيك ليون الفرنسي لاتفاق مع جيردان شاكيري لاعب وسط ليفربول حول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قبل أيام، وأوضح شاكيري أن ناديه وافق على بيعه خلال فترة الانتقال الصيفية، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي في تشكيل يورجن كلوب، بسبب كثرة الإصابات وكثرة الجاهزين في مركزه.

وذكرت صحيفة ليكيب أن شاكيري اتفق على عقده الشخصي مع ليون، ويحاول من جهته إقناع ناديه بعرض الفريق الفرنسي.

ليون عرض على ليفربول 6 ملايين يورو مع بعض الحوافز مقابل ضم النجم السويسري لكن ليفربول يريد المزيد.

وأوضح التقرير أن المفاوضات جارية لكن ليفربول وليون لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن.

ويسعى ليون لضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

وقال شاكيري في تصريحات لصحيفة كوريري ديللو سبورت قبل أيام: "أخبرت إدارة ليفربول أنني مستعد لتحدي جديد".

وأضاف "تقبلوا قراري وسينظرون الآن في العروض التي وصلت لي".

خلال فترات الانتقالات السابقة رفض كلوب العديد من العروض لبيع النجم السويسري.

وينتهي عقد شاكيري مع ليفربول في يونيو 2022.

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