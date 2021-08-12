محمد عادل: لا نهتم بمن يفوز بلقب الدوري.. ودونجا: سنلعب بنفس القوة أمام الزمالك

أبدى محمد عادل لاعب الإسماعيلي عدم اهتمامه بمن سيفوز في صراع لقب الدوري، بينما شدد محمود عبد العاطي "دونجا" أن الفريق سيلعب بنفس القوة والحماس ضد الزمالك.

الإسماعيلي حصد نقطة أمام الأهلي وأشعل صراع اللقب قبل مواجهة الزمالك في الجولة المقبلة.

وقال محمد عادل في تصريحات للصحفيين: "قدمنا مجهودا كبيرا على مدار المباراة ولا يهمنا من يحصل على اللقب".

وأضاف "ما يشغلنا هو السعى نحو الانتصارات دائما أو على الأقل التعادل لتحسين موقعنا في جدول الدوري".

وأكمل "دائما في خدمة الفريق وأشكر زملائي ومدربي الذين يمنحوني الثقة واسأل الله أن يبعد عنا الإصابات".

وأردف "إيهاب جلال من أفضل مدربي القارة الإفريقية إن لم يكن الأفضل ووجوده يُشعرنا بالثقة".

فيما صرّح محمود عبد العاطي "دونجا" قائلا: "فقدنا نقطتين أمام الأهلي، إيهاب جلال حذرنا من لقطة هدف المنافس".

وتابع "بعد استقبال الهدف توترنا بعض الشيء لكن استعدنا التوازن في الشوط الثاني وسجلنا التعادل".

وأتم "سنلعب ضد الزمالك بنفس القوة والحماس، ولدينا إصرار على حصد نقاط المباراة لاسيما أن الفريق عادت إلى الروح القتالية منذ تولي جلال تدريب الفريق".

الإسماعيلي سيواجه الزمالك السبت المقبل 14 أغسطس على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع 30 للدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيج 37 نقطة.

أما الأهلي فيأتي ثانيا بـ65 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.