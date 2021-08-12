طولان: كزملكاوي أتمنى فوز الأبيض بالدوري.. وغياب شريف يريح دفاع إنبي

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 11:20

كتب : FilGoal

حلمي طولان - الزمالك - إنبي

يتمنى حلمي طولان المدير الفني لـ إنبي فوز الزمالك بلقب الدوري "كزملكاوي"، وأوضح أن غياب محمد شريف عن مواجهة فريقه في الجولة المقبلة يريحه.

يستعد إنبي للقاء الأهلي في الجولة 30 من الدوري المصري.

وقال حلمي طولان عن لقاء الأهلي: "ليس لدينا وقتا كافيا للتحضير للمباراة بعد خوض مواجهة سموحة منذ يومين وهو وقت غير كافي قبل لقاء الأهلي".

أخبار متعلقة
مدرب الإسماعيلي: لا نهتم بصراع الدوري.. وسنلعب من أجل الفوز أمام الزمالك عضو اللجنة المؤقتة للزمالك يكشف موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي طبيب الأهلي لـ في الجول: حالة شريف مطمنئة وفحص طبي قبل المران.. ومسحة لـ كهربا أبو جريشة: طلبنا من الإدارة تجديد تعاقد إيهاب جلال.. والدوري لن يحسم بعد

وأضاف "من خلال التدريبات والمحاضرات واستعددنا الفترة الماضية بخوض 10 مباريات ودية واعتقد أن ذلك أفضل من التدريب مع فترة التوقف الطويلة وهو ما ظهر على الأداء أمام سموحة".

وأكمل "نلتقي الأهلي صاحب التاريخ الكبير ونعمل حساب بشكل كبير للمباراة".

وأردف "لدينا أفضلية على الأهلي يوم واحد من أجل الاستشفاء، الأجهزة متاحة في الأندية وهو ما يقلل الفجوة بين الفرق".

ورد على احتمالية غياب محمد شريف مهاجم الأهلي قائلا عبر قناة النهار: "لن نغير تنظيم الفريق الدفاعي، هو يتحرك بشكل صعب جدا لأنه يمتلك قدرات بدنية ويتحرك في ظهر الدفاع ويسبب مشاكل وعملت على مواجهتها في التدريبات".

وأوضح "عدم وجود شريف يريح فريقي إلى حد ما، لكن الأهلي يمتلك البدائل لتعويضه، وأتمنى له العودة سريعا لأنني أحبه وعلى تواصل مستمر معه".

واشتكى محمد شريف من إصابة في العضلة الخليفة خرج على إثرها مصابا أمام الإسماعيلي في الشوط الأول.

وتابع عن من يحقق لقب الدوري: "أتمنى كزملكاوي فوز الزمالك بلقب الدوري بدون شك، وكل التمنيات أن يستمر الفريق ويفوز بكل المباريات ويحقق لقب الدوري".

وأتم "لا مباراة مضمونة في الدوري، الكل مستعد والفرق مشحونة وتريد إنهاء الموسم بشكل جيد، ولا توجد مباراة سهلة في الدوري، إذا أراد الزمالك حصد اللقب عليه أن يفوز في كل مبارياته وألا يهدر نقطة واحدة، والأهلي سينتظر أي سقطة للزمالك وهو ما لا أتمناه".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بعد تعثر الأهلي بالتعادل أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-1.

وينفرد الأبيض بالصدارة قبل 5 جولات على النهاية برصيد 67 نقطة مقابل 65 للأهلي.

حلمي طولان الأهلي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تواصل إضراب لاعبي الرجاء قبل مواجهة روما 14 دقيقة | إفريقيا
مران الأهلي - سلبية مسحة كهربا واختبار جديد لـ بانون.. وأشعة لـ تحديد موقف شريف 30 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال كونكاكاف - مونتيري يتفوق بـ "الرغبة العالمية" تحت قيادة أجيري 49 دقيقة | أمريكا
كلوب: فان دايك وجوميز جاهزان للمشاركة أمام نورويتش ولكن 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تصنيف فيفا - مصر تحافظ على مركزها للشهر الثالث تواليا ساعة | منتخب مصر
رومانو: خليفة حكيمي.. إنتر يقترب من ضم دومفريز ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير: شاكيري يتوصل لاتفاق مع ليون ساعة | الدوري الفرنسي
محمد عادل: لا نهتم بمن يفوز بلقب الدوري.. ودونجا: سنلعب بنفس القوة أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع بيرسي تاو.. والكشف عن تفاصيل التعاقد
قد ينال إعجابك