طولان: كزملكاوي أتمنى فوز الأبيض بالدوري.. وغياب شريف يريح دفاع إنبي

يتمنى حلمي طولان المدير الفني لـ إنبي فوز الزمالك بلقب الدوري "كزملكاوي"، وأوضح أن غياب محمد شريف عن مواجهة فريقه في الجولة المقبلة يريحه.

يستعد إنبي للقاء الأهلي في الجولة 30 من الدوري المصري.

وقال حلمي طولان عن لقاء الأهلي: "ليس لدينا وقتا كافيا للتحضير للمباراة بعد خوض مواجهة سموحة منذ يومين وهو وقت غير كافي قبل لقاء الأهلي".

وأضاف "من خلال التدريبات والمحاضرات واستعددنا الفترة الماضية بخوض 10 مباريات ودية واعتقد أن ذلك أفضل من التدريب مع فترة التوقف الطويلة وهو ما ظهر على الأداء أمام سموحة".

وأكمل "نلتقي الأهلي صاحب التاريخ الكبير ونعمل حساب بشكل كبير للمباراة".

وأردف "لدينا أفضلية على الأهلي يوم واحد من أجل الاستشفاء، الأجهزة متاحة في الأندية وهو ما يقلل الفجوة بين الفرق".

ورد على احتمالية غياب محمد شريف مهاجم الأهلي قائلا عبر قناة النهار: "لن نغير تنظيم الفريق الدفاعي، هو يتحرك بشكل صعب جدا لأنه يمتلك قدرات بدنية ويتحرك في ظهر الدفاع ويسبب مشاكل وعملت على مواجهتها في التدريبات".

وأوضح "عدم وجود شريف يريح فريقي إلى حد ما، لكن الأهلي يمتلك البدائل لتعويضه، وأتمنى له العودة سريعا لأنني أحبه وعلى تواصل مستمر معه".

واشتكى محمد شريف من إصابة في العضلة الخليفة خرج على إثرها مصابا أمام الإسماعيلي في الشوط الأول.

وتابع عن من يحقق لقب الدوري: "أتمنى كزملكاوي فوز الزمالك بلقب الدوري بدون شك، وكل التمنيات أن يستمر الفريق ويفوز بكل المباريات ويحقق لقب الدوري".

وأتم "لا مباراة مضمونة في الدوري، الكل مستعد والفرق مشحونة وتريد إنهاء الموسم بشكل جيد، ولا توجد مباراة سهلة في الدوري، إذا أراد الزمالك حصد اللقب عليه أن يفوز في كل مبارياته وألا يهدر نقطة واحدة، والأهلي سينتظر أي سقطة للزمالك وهو ما لا أتمناه".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بعد تعثر الأهلي بالتعادل أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-1.

وينفرد الأبيض بالصدارة قبل 5 جولات على النهاية برصيد 67 نقطة مقابل 65 للأهلي.