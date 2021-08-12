مواعيد مباريات الخميس 12 أغسطس 2021 – 3 مباريات في الدوري.. ولقاء حاسم لـ مصطفى محمد أوروبيا

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 10:43

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يتواصل الدوري المصري مع اقتراب النهاية، ومواجهة حاسمة لمصطفى محمد بقميص جالاتاسراي أوروبيا.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021.

الدوري المصري

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البنك الأهلي وأسوان في الجولة 30 على ملعب بتروسبورت في تمام السابعة مساءً وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت تذاع مباراة المقاولون العرب والجونة على قناة أون تايم سبورتس 3.

وفي التاسعة مساءً يلتقي بيراميدز والمصري على ملعب الدفاع الجوي وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الأوروبي

بينما يلتقي جالاتاسراي التركي والذي يلعب له مصطفى محمد مع سان جونستون الأسكتلندي في لقاء إياب الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت في تركيا بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

الدوري المصري الدوري الأوروبي مصطفى محمد
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