عضو اللجنة المؤقتة للزمالك يكشف موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 00:56

كتب : FilGoal

حسام المندوه الحسيني عضو لجنة إدارة الزمالك

شدد حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك على ان الانتخابات ستقام في نوفمبر المقبل.

وتواجدت اللجنة المؤقتة الحالية لإدارة الزمالك مايو الماضي على أن ترحل بعد إقامة الانتخابات.

وقال حسام المندوه في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "سيتم فتح الباب الترشح للانتخابات الشهر المقبل على أن تقام في نوفمبر لانتخاب مجلس جديد للزمالك".

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وأضاف "وجود مجلس منتخب سيتيح المزيد من الاستقرار للنادي والقدرة على إيجاد لائحة منتظمة".

وواصل " سنستمر في مهمتنا حتى النهاية وتسليم المهمة للمجلس المنتخب".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة قبل خمسة أسابيع على نهاية المسابقة.

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