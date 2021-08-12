عضو اللجنة المؤقتة للزمالك يكشف موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي

شدد حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك على ان الانتخابات ستقام في نوفمبر المقبل.

وتواجدت اللجنة المؤقتة الحالية لإدارة الزمالك مايو الماضي على أن ترحل بعد إقامة الانتخابات.

وقال حسام المندوه في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "سيتم فتح الباب الترشح للانتخابات الشهر المقبل على أن تقام في نوفمبر لانتخاب مجلس جديد للزمالك".

وأضاف "وجود مجلس منتخب سيتيح المزيد من الاستقرار للنادي والقدرة على إيجاد لائحة منتظمة".

وواصل " سنستمر في مهمتنا حتى النهاية وتسليم المهمة للمجلس المنتخب".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة قبل خمسة أسابيع على نهاية المسابقة.

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