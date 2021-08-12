طبيب الأهلي لـ في الجول: حالة شريف مطمنئة وفحص طبي قبل المران.. ومسحة لـ كهربا

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 00:53

كتب : أحمد الخولي

محمد شريف الأهلي الإسماعيلي

كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي سبب قراره باستبدال محمد شريف مهاجم الفريق بعدما تعرض للإصابة في لقاء الإسماعيلي.

محمد شريف

النادي : الأهلي

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أبو عبلة لـFilGoal.com: "عندما رأينا محمد شريف يقوم بإطالة طلبنا التغيير من الجهاز الفني وهو خرج في حالة جيدة".

وواصل "وجعلته يعرف أننا استبدلناه حرصا عليه وقبل مران الخميس سيجري فحص طبي وحتى الآن الأمور مطمئنة".

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وكان محمد شريف اشتكى من شد في العضلة الخلفية لم يستطع معه إكمال المباراة التي أقيمت في استاد الإسكندرية في الجولة 29 من الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعن محمود عبد المنعم "كهربا" الذي خرج من التشكيل الأساسي بسبب ارتفاع درجة حرارته قال طبيب الأهلي: "حرارة كهربا متوسطة وبسيطة وليست مرتفعة ولكننا اتخذنا إجراءاتنا الاحترازية وأجرينا مسحة له والنتيجة ستظهر في وقت لاحق من اليوم الخميس".

الأهلي محمد شريف كهربا في الدوري
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