مدرب الإسماعيلي: لا نهتم بصراع الدوري.. وسنلعب من أجل الفوز أمام الزمالك

شدد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي على أن فريقه لا يهتم بصراع الأهلي والزمالك على لقب الدوري.

وتعادل الإسماعيلي مع الأهلي بهدف لكل فريق ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نحتاج للحدة بشكل أكبر في بداية المباراة ولكن هذا لم يحدث، استقبلنا هدفا وأصبحت المباراة سجالا بعدها مع الأهلي دون خطورة كبيرة".

وتابع "إيهاب جلال تحدث عن ضرورة اللعب بجدة أكبر وإنهاء الهجمة بشكل جيد واستغلال المساحات وهو ما نجحنا في فعله الشوط الثاني لنسجل هدف التعادل".

وأضاف عن التفكير في تقديم هدية للزمالك "لسنا طرفا في صراع الأهلي والزمالك، نحن فريق كبير وهدفنا منذ يومنا الأول هنا اللعب على الفوز في كل المباريات، نحن الإسماعيلي فريق كبير لعبنا أمام الأهلي بطل إفريقيا وهدفنا كان الفوز، سنلعب أمام الزمالك بعد يومين وهدفنا سيكون الفوز أيضا".

حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي يكشف ما هي التعليمات التي قالها إيهاب جلال للاعبين؟ #الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/8TkkgOvouc — صدى البلد (@baladtv) August 11, 2021

وأتم عن الاستعداد لمباراة الزمالك "سنعود للنادي الآن ونقوم بتدريبات الاستشفاء ونبدأ في الاستعداد قبل 48 ساعة فقط من المباراة المقبلة، سنشرح للاعبين ما سنفعله بالفيديو وسنقدم كل ما لدينا".

الإسماعيلي سيواجه الزمالك السبت المقبل 14 أغسطس على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع 30 للدوري المصري.