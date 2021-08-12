مدرب الإسماعيلي: لا نهتم بصراع الدوري.. وسنلعب من أجل الفوز أمام الزمالك

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 00:19

كتب : FilGoal

والتر بواليا الأهلي الإسماعيلي

شدد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي على أن فريقه لا يهتم بصراع الأهلي والزمالك على لقب الدوري.

وتعادل الإسماعيلي مع الأهلي بهدف لكل فريق ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نحتاج للحدة بشكل أكبر في بداية المباراة ولكن هذا لم يحدث، استقبلنا هدفا وأصبحت المباراة سجالا بعدها مع الأهلي دون خطورة كبيرة".

أخبار متعلقة
إيهاب جلال: مواجهة الزمالك؟ سنحاول الفوز مثلما أفعل في أي لقاء.. ولا أحد مهتم بالإسماعيلي مؤتمر موسيماني: حزين للتعادل مع الإسماعيلي.. والدوري لم يحسم بعد الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري

وتابع "إيهاب جلال تحدث عن ضرورة اللعب بجدة أكبر وإنهاء الهجمة بشكل جيد واستغلال المساحات وهو ما نجحنا في فعله الشوط الثاني لنسجل هدف التعادل".

وأضاف عن التفكير في تقديم هدية للزمالك "لسنا طرفا في صراع الأهلي والزمالك، نحن فريق كبير وهدفنا منذ يومنا الأول هنا اللعب على الفوز في كل المباريات، نحن الإسماعيلي فريق كبير لعبنا أمام الأهلي بطل إفريقيا وهدفنا كان الفوز، سنلعب أمام الزمالك بعد يومين وهدفنا سيكون الفوز أيضا".

وأتم عن الاستعداد لمباراة الزمالك "سنعود للنادي الآن ونقوم بتدريبات الاستشفاء ونبدأ في الاستعداد قبل 48 ساعة فقط من المباراة المقبلة، سنشرح للاعبين ما سنفعله بالفيديو وسنقدم كل ما لدينا".

الإسماعيلي سيواجه الزمالك السبت المقبل 14 أغسطس على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع 30 للدوري المصري.

الدوري المصري الإسماعيلي الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبو جريشة: طلبنا من الإدارة تجديد تعاقد إيهاب جلال.. والدوري لن يحسم بعد 19 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: لا نهتم بصراع الدوري.. وسنلعب من أجل الفوز أمام الزمالك 32 دقيقة | الدوري المصري
إيهاب جلال: مواجهة الزمالك؟ سنحاول الفوز مثلما أفعل في أي لقاء.. ولا أحد مهتم بالإسماعيلي 41 دقيقة | الدوري المصري
سلاح فياريال يسقط أمام كيبا.. تشيلسي يتوج بالسوبر الأوروبي 50 دقيقة | أوروبا
مؤتمر موسيماني: حزين للتعادل مع الإسماعيلي.. والدوري لم يحسم بعد ساعة | الدوري المصري
الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري ساعة | الدوري المصري
شريف يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 ساعة | الدوري المصري
الأصفر يعطل الأحمر.. الإسماعيلي يتعادل مع الأهلي ويمنح الزمالك صدارة الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك