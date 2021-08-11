الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 23:35

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي والزمالك

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري بين الأهلي والزمالك قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.

ويلعب الزمالك مبارياته المتبقية في الدوري مع:

أخبار متعلقة
شريف يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 الأصفر يعطل الأحمر.. الإسماعيلي يتعادل مع الأهلي ويمنح الزمالك صدارة الدوري الزمالك يعلن غياب أشرف بنشرقي أمام الإسماعيلي للإيقاف

14 أغسطس الإسماعيلي في ستاد الإسماعيلية

17 أغسطس وادي دجلة في ستاد القاهرة

20 أغسطس سيراميكا كليوباترا في ستاد السويس الجديد

24-23 أغسطس الإنتاج الحربي في ستاد القاهرة

27-26 أغسطس البنك الأهلي في ستاد بترو سبورت

بينما يلعب الأهلي مبارياته المتبقية مع:

14 أغسطس إنبي في ستاد السلام

17 أغسطس طلائع الجيش في ستاد الجيش بالسويس

20 أغسطس المصري في ستاد الاسكندرية

24-23 أغسطس الجونة في ستاد خالد بشارة

27-26 أغسطس أسوان في ستاد السلام

الأهلي الزمالك في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبو جريشة: طلبنا من الإدارة تجديد تعاقد إيهاب جلال.. والدوري لن يحسم بعد 19 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: لا نهتم بصراع الدوري.. وسنلعب من أجل الفوز أمام الزمالك 32 دقيقة | الدوري المصري
إيهاب جلال: مواجهة الزمالك؟ سنحاول الفوز مثلما أفعل في أي لقاء.. ولا أحد مهتم بالإسماعيلي 41 دقيقة | الدوري المصري
سلاح فياريال يسقط أمام كيبا.. تشيلسي يتوج بالسوبر الأوروبي 49 دقيقة | أوروبا
مؤتمر موسيماني: حزين للتعادل مع الإسماعيلي.. والدوري لم يحسم بعد ساعة | الدوري المصري
الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري ساعة | الدوري المصري
شريف يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 ساعة | الدوري المصري
الأصفر يعطل الأحمر.. الإسماعيلي يتعادل مع الأهلي ويمنح الزمالك صدارة الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك