شريف يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 23:26
كتب : FilGoal
اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري لموسم 2020-2021 وسط ازدياد عدد الأهداف المسجلة في المسابقة.
محمد شريف
النادي : الأهلي
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني قبل 5 أسابيع على النهاية.
ويستعرض لكم FilGoal.com جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم:
محمد شريف – الأهلي – 19 هدف
أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا – 15 هدف
أشرف بنشرقي – الزمالك – 13 هدف
عمر كمال عبد الواحد – المصري – 12 هدف
أحمد سمير – طلائع الجيش – 11 هدف
فخر الدين بن يوسف – الإسماعيلي – 11 أهداف
رامي صبري – إنبي – 10 أهداف
مصطفى فتحي – سموحة – 10 أهداف
عمرو جمال - طلائع الجيش - 10 أهداف
يوسف أوباما – الزمالك – 10 أهداف