شريف يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري لموسم 2020-2021 وسط ازدياد عدد الأهداف المسجلة في المسابقة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني قبل 5 أسابيع على النهاية.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم:

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محمد شريف – الأهلي – 19 هدف

أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا – 15 هدف

أشرف بنشرقي – الزمالك – 13 هدف

عمر كمال عبد الواحد – المصري – 12 هدف

أحمد سمير – طلائع الجيش – 11 هدف

فخر الدين بن يوسف – الإسماعيلي – 11 أهداف

رامي صبري – إنبي – 10 أهداف

مصطفى فتحي – سموحة – 10 أهداف

عمرو جمال - طلائع الجيش - 10 أهداف

يوسف أوباما – الزمالك – 10 أهداف

الأهلي الزمالك في الدوري ترتيب الهدافين
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