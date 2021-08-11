طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 22:34

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف الأهلي الإسماعيلي

كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي تفاصيل إصابة مهاجم الفريق محمد شريف.

وغادر محمد شريف ملعب الإسكندرية بعد تعرضه للإصابة في القديقة 40 من الشوط الأول.

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وقال أحمد أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "محمد شريف اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية".

وأضاف "الجهاز الطبي فضل استبدال اللاعب بعد شكواه من الآلام، سيخضع لفحوصات طبية من أجل الاطمئنان عليه".

وسجل محمد شريف الهدف الأول للأهلي أمام الإسماعيلي في الدقيقة 22 بعد تمريرة من محمد شريف.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري وتقام في استاد الإسكندرية.

محمد شريف الأهلي الإسماعيلي في الدوري
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