المفاجآت مستمرة.. ليكيب: مبابي قدم طلبا للرحيل عن سان جيرمان ولا يريد اللعب بجوار ميسي

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 20:26

كتب : رامي جمال

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وبرشلونة

مفاجآت سوق الانتقالات الصيفية في عام 2021 يبدو أنها لا تريد الانتهاء فبعدما رحل ليونيل ميسي عن برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان ليجاور غريمه الأزلي سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد جاء الدور على كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ووفقا لبرنامج تليفزيوني يبث عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية فقد زعم التقرير أن مبابي قدم طلبا لإدارة ناديه للرحيل إما الصيف الجاري أو المقبل مجانا.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يجدده.

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وأشار التقرير إلى أن مبابي يرغب في الانتقال لريال مدريد إما الصيف الجاري أو المقبل مجانا.

وأوضح التقرير أن مبابي لا يريد اللعب بجوار ميسي وأبلغ ناديه بذلك الأمر قبل عدة أسابيع.

وعلقت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية على النبأ وقالت إن مبابي هو الوحيد من لاعبي سان جيرمان الذي لم يظهر أي رد فعل حول التعاقد مع ميسي مثل نيمار على سبيل المثال.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن هذا يوضح أن مبابي غير سعيد بقدوم ميسي.

مبابي ميسي سان جيرمان ريال مدريد
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