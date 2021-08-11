مباشر في الدوري - الأهلي (1)-(1) الإسماعيلي.. فرصة خطيرة من بواليا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي التي تجمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري وتقام في استاد الإسكندرية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــ

ق 70: فرصة خطيرة من بواليا ويهدر الثاني

ق 69: نزول طاهر وصلاح محسن بدلا من الشحات وديانج

ق 65: جووول التعادل للإسماعيلي عن طريق فخر الدين بن يوسف

ق 62: نزول حمدي فتحي بدلا من أجايي

ق 60: الفيديو لا يحتسب ركلة جزاء للإسماعيلي ويحتسب خطأ في منتصف الملعب للأهلي

ق 49: فرصة خطيرة من فخر الدين والشناوي يتصدى للكرة

ق 46: بواليا يهدر فرصة الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 43: نزول مدبولي بدلا من محمد صادق

ق 40: نزول والتر بواليا بدلا من محمد شريف

ق 36: إصابة محمد شريف وخروجه

ق 25: إنذار أول لمحمود دونجا لاعب الإسماعيلي

ق 22: جووووول محمد شريف والأول للاهلي

ق 19: أجايي يهدر فرصة خطيرة للأهلي

ق 4: مرور من أكرم توفيق وتسديدة بالقدم اليسرى يبعدها الحارس ركنية

ق 3: ضغط أصفر مبكر من الإسماعيلي

انطلاق المباراة