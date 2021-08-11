تشكيل الإسماعيلي – باهر المحمدي أساسي.. وفخر الدين بن يوسف وشكري نجيب يقودان الهجوم الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 20:09 كتب : حسام نور الدين تدريبات الإسماعيلي الإسماعيلي الأهلي في الدوري نرشح لكم أخر الأخبار المفاجآت مستمرة.. ليكيب: مبابي قدم طلبا للرحيل عن سان جيرمان.. لا يريد اللعب بجوار ميسي 6 دقيقة | الدوري الفرنسي مباشر في الدوري - الأهلي ضد الإسماعيلي 17 دقيقة | الدوري المصري تشكيل الإسماعيلي – باهر المحمدي أساسي.. وفخر الدين بن يوسف وشكري نجيب يقودان الهجوم 23 دقيقة | الدوري المصري تشكيل السوبر الأوروبي - زياش وفيرنر أساسيان مع تشيلسي.. ومورينو يقود هجوم فياريال 23 دقيقة | أوروبا تشكيل الأهلي - عودة أيمن وأكرم للدفاع أمام الإسماعيلي.. وأجايي أساسي 24 دقيقة | الدوري المصري تقرير: راموس عرض على ميسي البقاء في منزله بدلا من فندق.. سيدافع عنه الآن 43 دقيقة | الدوري الفرنسي بيراميدز يوافق على استضافة مباراتي الزمالك ضد دجلة والإنتاج بملعب الدفاع الجوي 50 دقيقة | الدوري المصري تقرير يكشف كواليس رحيل ميسي من برشلونة ومفاوضات سان جيرمان: صدمة وإقناع وعرض نيمار 54 دقيقة | الدوري الفرنسي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. تشكيل الأهلي - عودة أيمن وأكرم للدفاع أمام الإسماعيلي.. وأجايي أساسي تشكيل الإسماعيلي – باهر المحمدي أساسي.. وفخر الدين بن يوسف وشكري نجيب يقودان الهجوم تشكيل السوبر الأوروبي - زياش وفيرنر أساسيان مع تشيلسي.. ومورينو يقود هجوم فياريال الزمالك يعلن غياب أشرف بنشرقي أمام الإسماعيلي للإيقاف تقرير يكشف كواليس رحيل ميسي من برشلونة ومفاوضات سان جيرمان: صدمة وإقناع وعرض نيمار الأكثر مشاهدة 1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الاتحاد السكندري 2 الزمالك انتهت الدوري المصري 1 مصر للمقاصة 2 سيراميكا كليوباترا انتهت الدوري المصري 2 غزل المحلة 2 وادي دجلة انتهت الدوري المصري - الأهلي - الإسماعيلي بعد قليل 21:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 الفيحاء 0 الاتحاد انتهت كأس السوبر الأوروبي - تشيلسي - فياريال بعد قليل 21:00 الدوري المصري - بيراميدز - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - المقاولون العرب - الجونة لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - البنك الأهلي - أسـوان لم تبدأ 19:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - أبها - الشباب لم تبدأ 18:15 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الرائد - الفتح لم تبدأ 18:20 قد ينال إعجابك