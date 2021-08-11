تشكيل الإسماعيلي – باهر المحمدي أساسي.. وفخر الدين بن يوسف وشكري نجيب يقودان الهجوم

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 20:09

كتب : حسام نور الدين

تدريبات الإسماعيلي

الإسماعيلي الأهلي في الدوري
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