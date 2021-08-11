تشكيل السوبر الأوروبي - زياش وفيرنر أساسيان مع تشيلسي.. ومورينو يقود هجوم فياريال

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 20:09

كتب : FilGoal

احتفالات تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

أعلن الثنائي توماس توخيل وأوناي إيمري تشكيل تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني للسوبر الأوروبي.

وفاز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا بينما توج فياريال بالدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: .

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حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: كيرت زوما - ناثانيل شالوباه - روديجر

خط الوسط: ماركوس ألونسو - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - هودسون أودوي

خط الهجوم: تيمو فيرنر - كاي هافرتز - حكيم زياش

بينما جاء تشكيل فياريال كالتالي:

حراسة المرمى: سيرجيو أسينخو

خط الدفاع: بيدرازا - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث

خط الوسط: تريجوريس - إيتيان كابوي - مورينو

خط الهجوم: يريمي بينو - جيرارد مورينو - بولاي ديا

وتقام المباراة على ملعب وينسدور بارك بالعاصمة الإيرلندية الشمالية بلفاست.

تشيلسي فياريال السوبر الأوروبي
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