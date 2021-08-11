تشكيل السوبر الأوروبي - زياش وفيرنر أساسيان مع تشيلسي.. ومورينو يقود هجوم فياريال
الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 20:09
كتب : FilGoal
أعلن الثنائي توماس توخيل وأوناي إيمري تشكيل تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني للسوبر الأوروبي.
وفاز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا بينما توج فياريال بالدوري الأوروبي.
وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: .
حراسة المرمى: ميندي
خط الدفاع: كيرت زوما - ناثانيل شالوباه - روديجر
خط الوسط: ماركوس ألونسو - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - هودسون أودوي
خط الهجوم: تيمو فيرنر - كاي هافرتز - حكيم زياش
بينما جاء تشكيل فياريال كالتالي:
حراسة المرمى: سيرجيو أسينخو
خط الدفاع: بيدرازا - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث
خط الوسط: تريجوريس - إيتيان كابوي - مورينو
خط الهجوم: يريمي بينو - جيرارد مورينو - بولاي ديا
وتقام المباراة على ملعب وينسدور بارك بالعاصمة الإيرلندية الشمالية بلفاست.
✍️❤️💙 #PSGxMESSI pic.twitter.com/SNgiFZbOzY— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021