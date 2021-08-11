تقرير: راموس عرض على ميسي البقاء في منزله بدلا من فندق.. سيدافع عنه الآن

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 19:49

كتب : FilGoal

ميسي - راموس - ريال مدريد - برشلونة

يبدو أن الخلافات بين سيرجيو راموس وليونيل ميسي بسبب الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أصبحت من الماضي والآن سيفعلان كل شيء للنجاح في باريس سان جيرمان سويا.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ونشرت صحيفة "الباييس" الإسبانية تقريرا اليوم الأربعاء ذكرت فيه أن راموس عرض على ميسي البقاء في منزله إن كانت أسرته لا تحب المكوث في فندق لحين البحث عن منزل جديد في باريس.

وقال مصدر مقرب من راموس للصحيفة الإسبانية إن سيرجيو قال لميسي: "إن كنت تفضل أنت وعائلتك البقاء في منزل بدلا من فندق فيمكنكم المكوث في منزلي".

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وتابع المصدر حديثه "سيرجيو معجب ويحترم ميسي كثيرا، وما حدث في الماضي أصبح من الماضي والآن سيدافع عن ليو كواحد منه".

وانضم راموس لسان جيرمان في صفقة انتقال حر الصيف الجاري قادما من ريال مدريد بعقد يمتد لعامين.

والأمر ذاته والعقد ذاته حدث مع ميسي بعدما انضم لسان جيرمان في صفقة انتقال حر لكن من برشلونة.

ميسي راموس سان جيرمان
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