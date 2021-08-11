بيراميدز يوافق على استضافة مباراتي الزمالك ضد دجلة والإنتاج بملعب الدفاع الجوي

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 19:42

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز

وافق نادي بيراميدز على استضافة مباراتي الزمالك في الدوري أمام كل من وادي دجلة والإنتاج الحربي بملعب الدفاع الجوي الخاص به.

وكشف نادي بيراميدز عبر موقعه الرسمي: "في إطار الحرص على التعاون والعلاقة الطيبة مع كافة المؤسسات الرياضية في مصر، وبالأخص مؤسسات كرة القدم المصرية وعلى رأسها اتحاد الكرة وقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وجميع الأندية الأخرى".

وأضاف "قرر نادي بيراميدز الموافقة على طلب نادي الزمالك باستضافة مباراتيه أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي في الجولتين 31 و33 من الدوري الممتاز والمحدد لها يومي 17 و23 أو 24 من شهر أغسطس الجاري، لتقاما على ملعب النادي بالدفاع الجوي، وبدون أي مقابل مادي يتحمله نادي الزمالك".

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وواصل "وأرسل الزمالك خطابا رسميا لنادي بيراميدز بشأن إقامة المباراتين على ملعب النادي في ظل غلق استاد القاهرة الدولي، وأرسل بيراميدز موافقته على الطلب قبل عدة أيام في إطار التعاون والدعم لجميع الأندية المصرية".

وأتم "وسبق لبيراميدز أن وافق على استضافة ملعبه لمباريات من بطولة كأس العرب للشباب التي جرت بالقاهرة في إطار حرصه على دعم جميع المؤسسات والأندية".

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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