تقرير يكشف كواليس رحيل ميسي من برشلونة ومفاوضات سان جيرمان: صدمة وإقناع وعرض نيمار

نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية الانطباعات داخل برشلونة وباريس سان جيرمان على عدم تجديد ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني وانتقاله لحديقة الأمراء.

وأعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع ليونيل ميسي أمس الثلاثاء في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة.

ماذا حدث في برشلونة؟

البداية كانت في برشلونة، حيث كان الأسبوع الماضي هادئا إلى حد كبير في مجموعة المحادثة الخاصة باللاعبين في تطبيق واتساب.

كان من المنتظر عودة بقية اللاعبين من العطلة وكان السؤال متى سيوقع ليونيل ميسي على عقده الجديد مع برشلونة؟

أحد لاعبي برشلونة قال: "كنا هادئين واعتقدنا جميعا أنه سيبقى".

أول من عرف بخبر عدم تجديد ليونيل ميسي كان سيرجيو بوسكيتس القائد الثاني للفريق ومن أقرب اللاعبين لميسي.

أخر لحظات ميسي في برشلونة 👋💔pic.twitter.com/BPHsXj0SEQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 10, 2021

بعد ظهر يوم الجمعة كان بوسكيتس مسئولا عن نقل الخبر للاعبين، وقال المصدر للصحيفة بأن الجميع كان في صدمة بعد معرفة الخبر.

ذهب خوان لابورتا لزيارة الفريق بعدها ولكنه لم يظهر فقط ليشرح لهم وداع ليونيل ميسي والوضع الاقتصادي الحالي ولكن لأمر آخر.

قال لابورتا وقتها: "تحدثوا إلى الوكلاء، لقد كان بيكيه المثل وقام بتخفيض راتبه والآن حان دوركم".

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نظر بعدها لابورتا إلى بوسكيتس وألبا وروبيرتو، قادة الفريق وأصحاب الراتب الأعلى. بجانب جيرارد بيكيه.

شعر اللاعبون بتلقي ضربة كبيرة وكانوا محبطين مما حدث مع رئيس النادي.

الجميع، ما عدا أجويرو المصاب، كانوا حاضرين في حفل وداع ليونيل ميسي.

بكى بيكيه زميله منذ وقت طويل وتفاجئ ميسي بعاطفة تير شتيجن الذي خاض أكثر من شجار مع قائد برشلونة السابق.

شتيجن كتب على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي انستاجرام: "على الرغم من أننا من حين لآخر لا نشارك نفس الرأي، إلا أننا نسير دائمًا في نفس الاتجاه وازداد نمو كل واحد منا كشخص يتجاوز الفوز أو الخسارة".

كانت الأجواء في غرفة الملابس حزينة للغاية، أحد الموظفين قالها: "إنه أمر اعتيادي؟ ليو غادر برشلونة".

ماذا عن باريس سان جيرمان؟

أول من تواصل مع ميسي كان صديقه نيمار الذي سأله: "هل تريد الرقم 10؟".

رفض ليونيل ميسي الحصول على الرقم 10، وأعطاه باريس خيار اللعب بالرقم 19 أو 30.

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Retour sur les tests physiques et médicaux de notre Parisien, 𝗟𝗲𝗼 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 ! 🔴🔵#PSGxMESSI @Aspetar pic.twitter.com/m3ULheWBcS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

كانوا جميعا في مأدبة عشاء في إيبيزا وطالبوه بالانتقال إلى باريس، في وقت لم يكن أحدا منهم يشك في عدم تجديده لبرشلونة.

كان رد فعل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق وزميل ميسي الجديد في الفرق مفاجئا.

لم يستغرق راموس وقتا طويلا للتواصل مع ميسي وقال له: "إذا كنت أنت وعائلتك تفضلون التواجد في منزل بدلا من فندق، فيمكنكم البقاء في منزلي".

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المحيطون باللاعب وغرفة الملابس في باريس قالوا: "راموس معجب بميسي كثيرا ويحترمه، كان الوضع في السابق كما كان والآن سيدافع عنه كواحد من فريقه".

البداية الحقيقية كانت يوم الجمعة عندما اتصل ماوريسيو بوتشيتينو بليونيل ميسي لفتح أبواب رحلة جديدة مع باريس.

الحديث مع ميسي من قبل ممثلي باريس سان جيرمان كان عن غرفة خلع الملابس التي سيقابل فيها مجموعة جيدة جدا، فبعيدا عن أصدقائه فهناك كيلور نافاس وأندير هيريرا. يتحدث الكثير من اللاعبين باللغة الإسبانية.

وقال ليوناردو المدير الرياضي لميسي حسب "إل باييس": "إنها مدينة الطعام والجبن والفن والثقافة وفي الرياضة الرجبي. كرة القدم هي آخر شيء، هنا تخسر ثلاث مباريات ولن يوقفك أحد في الشارع ليهينك. أنت وعائلتك ستتأقلمون دون مشاكل".

وأضاف ليوناردة "في كل مباراة من مباريات باريس سان جيرمان، يضع النادي الأمن في منازل اللاعبين لمنع السرقة".

باريس سان جيرمان عانى في وقت سابق من سرقات منازل لاعبيه في أكثر من مناسبة.

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A new 💎 in Paris !



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

يهتم باريس بالحصول على منزل لميسي ويبحث أيضا عن مدرسة لأطفاله الثلاثة.

بيبي كوستا، رئيس مكتب خدمة لاعبي برشلونة حتى الموسم الماضي وظل ميسي في كل رحلة، سينضم أيضا إليه في باريس. لن يفتقر إلى الدعم في باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي انتقل إلى باريس بعقد مدته عامين مع إمكانية التمديد لعام آخر.

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