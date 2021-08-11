الزمالك يعلن غياب أشرف بنشرقي أمام الإسماعيلي للإيقاف

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 19:30

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - المقاصة - أشرف بنشرقي

كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف أشرف بن شرقي لاعب الفريق من لقاء الإسماعيلي المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وقال "الرملاوي" في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن أشرف بن شرقي سيغيب عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث أمام الاتحاد في لقاء أمس الثلاثاء.

وأوضح "الرملاوي" أن بن شرقي حصل على الإنذار الأول في لقاء الأهلي، ثم حصل على الإنذار الثاني أمام الإنتاج الحربي، وحصل أمس على الإنذار الثالث أمام الاتحاد السكندري مما يعني غيابه عن لقاء الإسماعيلي.

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ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وشارك بنشرقي في فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بثناية مقابل هدف، وصنع الهدف الأول للفريق الأبيض الذي سجله يوسف أوباما.

أشرف بنشرقي الزمالك الإسماعيلي
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