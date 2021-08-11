إعارة جديدة.. ريال مدريد يعلن انتقال كوبو إلى مايوركا

أعلن ريال مدريد اليوم الأربعاء رسميا إعارة لاعبه الشاب تاكيفوسا كوبو إلى صفوف مايوركا لمدة موسم.

ولم يشر بيان ريال مدريد لوجود بند أحقية شراء اللاعب وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية أن كوبو سيعود للفريق الملكي بنهاية الموسم.

وتعد تلك الإعارة هي الثالثة على التوالي للاعب الياباني صاحب الـ20 عاما منذ انضمامه للفريق الملكي في عام 2019.

وبشكل خاص فهذه هي الإعارة الثانية لكوبو لصفوف مايوركا بعد موسم 2019-2020.

وأعير كوبو لمايوركا ثم خيتافي والآن مايوركا مرة أخرى.

وخلال الموسم الماضي شارك كوبو مع خيتافي في 18 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

ومع مايوركا سجل أربعة أهداف وصنع خمسة في 38 مباراة.

ولم يلعب كوبو مباريات في بطولات رسمية مع ريال مدريد حتى الآن بيد خوضه بعض المباريات الودية فقط مع الفريق.