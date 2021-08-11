إعارة جديدة.. ريال مدريد يعلن انتقال كوبو إلى مايوركا

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 19:25

كتب : FilGoal

تاكيفوسا كوبو

أعلن ريال مدريد اليوم الأربعاء رسميا إعارة لاعبه الشاب تاكيفوسا كوبو إلى صفوف مايوركا لمدة موسم.

ولم يشر بيان ريال مدريد لوجود بند أحقية شراء اللاعب وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية أن كوبو سيعود للفريق الملكي بنهاية الموسم.

وتعد تلك الإعارة هي الثالثة على التوالي للاعب الياباني صاحب الـ20 عاما منذ انضمامه للفريق الملكي في عام 2019.

أخبار متعلقة
رومانو: لوكاكو يصل إلى لندن .. وهذا سبب تأخر سفره أثليتك: فاران يكمل الفحص الطبي.. وأمور صغيرة تفصله عن انضمامه رسميا لـ يونايتد كلوب: لا نريد لاعبين جدد.. تجديد عقود اللاعبين الجيدين هو تحدي بالنسبة لنا

وبشكل خاص فهذه هي الإعارة الثانية لكوبو لصفوف مايوركا بعد موسم 2019-2020.

وأعير كوبو لمايوركا ثم خيتافي والآن مايوركا مرة أخرى.

وخلال الموسم الماضي شارك كوبو مع خيتافي في 18 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع مثله.

ومع مايوركا سجل أربعة أهداف وصنع خمسة في 38 مباراة.

ولم يلعب كوبو مباريات في بطولات رسمية مع ريال مدريد حتى الآن بيد خوضه بعض المباريات الودية فقط مع الفريق.

كوبو ريال مدريد مايوركا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر السوبر الأوروبي – تشيلسي يتحدى فياريال دقيقة | أوروبا
المفاجآت مستمرة.. ليكيب: مبابي قدم طلبا للرحيل عن سان جيرمان.. لا يريد اللعب بجوار ميسي 12 دقيقة | الدوري الفرنسي
مباشر في الدوري - الأهلي ضد الإسماعيلي 23 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الإسماعيلي – باهر المحمدي أساسي.. وفخر الدين بن يوسف وشكري نجيب يقودان الهجوم 29 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل السوبر الأوروبي - زياش وفيرنر أساسيان مع تشيلسي.. ومورينو يقود هجوم فياريال 30 دقيقة | أوروبا
تشكيل الأهلي - عودة أيمن وأكرم للدفاع أمام الإسماعيلي.. وأجايي أساسي 31 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: راموس عرض على ميسي البقاء في منزله بدلا من فندق.. سيدافع عنه الآن 49 دقيقة | الدوري الفرنسي
بيراميدز يوافق على استضافة مباراتي الزمالك ضد دجلة والإنتاج بملعب الدفاع الجوي 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك