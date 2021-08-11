فرج عامر لـ في الجول: قررنا بيع حسام حسن بشكل نهائي.. ولن نكشف عن وجهته المقبلة

قرر فرج عامر رئيس نادي سموحة بيع حسام حسن مهاجم فريقه بنهاية الموسم الجاري.

حسام حسن النادي : الأهلي الطرابلسي سموحة

وخرج حسام حسن للعب مع أهلي طرابس الليبي على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم، قبل أن تنتهي إعارته ويعود مرة أخرى لصفوف سموحة.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "حسام حسن إعارته انتهت وعاد لسموحة وقررنا بيعه بنهاية الموسم".

وأضاف "تلقينا الكثير من العروض والاتصالات بشأن حسام حسن من داخل مصر ومن خارجها أيضا".

وأتم تصريحاته "ولكن التعليق الوحيد الذي أستطيع قوله في الوقت الحالي هو إن الأمور تتغير سريعا ولذلك لن نستطيع الكشف عن وجهته المقبلة".

وصرح عامر في وقت سابق أنه قد يبرم صفقة تبادلية مع الزمالك يحصل فيها على مصطفى فتحي مقابل حسام حسن.