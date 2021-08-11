فرج عامر لـ في الجول: قررنا بيع حسام حسن بشكل نهائي.. ولن نكشف عن وجهته المقبلة

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 18:58

كتب : بسام أبو بكر

حسام حسن

قرر فرج عامر رئيس نادي سموحة بيع حسام حسن مهاجم فريقه بنهاية الموسم الجاري.

حسام حسن

النادي : الأهلي الطرابلسي

سموحة

وخرج حسام حسن للعب مع أهلي طرابس الليبي على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم، قبل أن تنتهي إعارته ويعود مرة أخرى لصفوف سموحة.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "حسام حسن إعارته انتهت وعاد لسموحة وقررنا بيعه بنهاية الموسم".

أخبار متعلقة
الجونة يكشف لـ في الجول موقفه من ضم محمد محمود والإبقاء على عمر السعيد بيرسي تاو.. "مهاجم يطبق مهارته بقليل من الذكاء" تقرير مغربي: الرجاء يستهدف ضم أحداد

وأضاف "تلقينا الكثير من العروض والاتصالات بشأن حسام حسن من داخل مصر ومن خارجها أيضا".

وأتم تصريحاته "ولكن التعليق الوحيد الذي أستطيع قوله في الوقت الحالي هو إن الأمور تتغير سريعا ولذلك لن نستطيع الكشف عن وجهته المقبلة".

وصرح عامر في وقت سابق أنه قد يبرم صفقة تبادلية مع الزمالك يحصل فيها على مصطفى فتحي مقابل حسام حسن.

حسام حسن سموحة فرج عامر
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: لوكاكو يصل إلى لندن .. وهذا سبب تأخر سفره 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فرج عامر لـ في الجول: قررنا بيع حسام حسن بشكل نهائي.. ولن نكشف عن وجهته المقبلة 24 دقيقة | الدوري المصري
الجونة يكشف لـ في الجول موقفه من ضم محمد محمود والإبقاء على عمر السعيد 43 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: فاران يكمل الفحص الطبي.. وأمور صغيرة تفصله عن انضمامه رسميا لـ يونايتد 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: لا نريد لاعبين جدد.. تجديد عقود اللاعبين الجيدين هو تحدي بالنسبة لنا ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد مشاركته في كوبا أمريكا والأولمبياد.. ريتشارلسون يعود لتدريبات إيفرتون 2 ساعة | أوروبا
بيان رسمي - الاتحاد الإسباني يصف شراكة صندوق الاستثمار بـ "غير القانونية".. وتيباس يرد 2 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: مدير روما إلى لندن من أجل ضم أبراهام 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك