بعد مشاركته في كوبا أمريكا والأولمبياد.. ريتشارلسون يعود لتدريبات إيفرتون

عاد ريتشارلسون لتدريبات إيفرتون استعدادا لبداية الموسم الجديد، بعد مشاركته مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا ومنتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.

ريتشارليسون النادي : إيفرتون إيفرتون

وشارك ريتشارلسون في كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل الأول ووصل إلى المباراة النهائية أمام الأرجنتين، ولكن منتخب التانجو توج باللقب بالفوز بهدف دون مقابل.

وبعد مشاركته في كوبا أمريكا اتجه ريتشارلسون لطوكيو للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية، ووصل أيضا للمباراة النهائية ولكن حصل على الميدالية الذهبية بعد الفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف المباراة النهائية.

وحصل ريتشارلسون على لقب هداف أولمبياد طوكيو 2020، بتسجيله لخمسة أهداف.

وعاد ريتشارلسون لتدريبات إيفرتون بعد أربعة أيام فقط من خوضه المباراة النهائية أمام منتخب إسبانيا، وبعد وصوله لإنجلترا مباشرة.

ريتشارلسون مثل بيدري وإريك جارسيا، وأوناي سيمون، وباو توريس، وميكيل أويارزابال، وداني أولمو الذين شاركوا مع منتخب إسبانيا في يورو 2020 ثم اتجهوا للمشاركة في أولمبياد طوكيو مباشرة ولم يحصلوا على فترة راحة بين الموسمين.

وكان برشلونة قد أعلن عودة بيدري للتدريبات مباشرة بعد عودته من طوكيو واستعداده لخوض المباراة الأولى أمام ريال سوسيداد.

واستقبل فريق إيفرتون ريتشارلسون اليوم في التدريبات واحتفلوا بحصوله على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية.

وسيكون ريتشارلسون متاحا للمدرب رافاييل بينيتيز للمشاركة في المباراة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل عدد المباريات التي خاضها ريتشارلسون الموسم الماضي مع إيفرتون أو منتخب البرازيل الأول والأولمبي إلى 59 مباراة.

ولكن يظل بيدري هو اللاعب الأكثر خوضا للمباريات في الموسم الماضي حول العالم، بعد وصوله للمباراة رقم 73 مع برشلونة ومنتخب إسبانيا الأول والأولمبي.

وخاض ريتشارلسون الموسم الماضي مع إيفرتون 40 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 13 هدف وصناعة 3 آخرين.

وسيفتتح إيفرتون موسمه يوم السبت 14 أغسطس بمواجهة ساوثهامبون على ملعب جوديسون بارك في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.