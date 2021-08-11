تقرير: مدير روما إلى لندن من أجل ضم أبراهام

ذكرت تقارير إيطالية أن تياجو بينتو المدير العام لروما في طريقه إلى لندن للتفاوض مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي.

تامي أبراهام النادي : تشيلسي روما

لعبة الكراسي الموسيقية خلال فترة الانتقالات الصيفية قد تنقل أبراهام إلى روما، بعدما اقترب تشيلسي من ضم روميلو لوكاكو مهاجم إنتر الذي يقترب من حسم صفقة إدين دجيكو مهاجم روما.

وأفاد تقرير شبكة توتو ميركاتو أن بينتو يسافر إلى لندن يوم الأربعاء لإقناع أبراهام بالانضمام لذئاب العاصمة الإيطالية.

ويريد جوزيه مورينيو مدرب روما ضم تامي في الوقت الذي أشارت تقارير فيه إلى توصل روما لاتفاق مع تشيلسي بشأن التكلفة الإجمالية للصفقة، لكنهم ما زالوا بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

أرسنال أيضا يريد ضم أبراهام والمهاجم يفضل الانتقال إلى ملعب الإمارات حسب تقارير إنجليزية.

شارك المهاجم الإنجليزي في أكثر من 80 مباراة مع تشيلسي، وسجل 30 هدفا وأسهم في حصد الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

في السياق نفسه، خصع المهاجم البوسني إدين دجيكو مهاجم روما يوم الأربعاء للكشف الطبي تمهيدا لانتقاله رسميا إلى إنتر.

ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية لقطات لدجيكو وهو يصل إلى ميلانو قبل الخضوع للكشف الطبي الخاص بإنتر وتوقيع العقود.

وشارك دجيكو البالغ من العمر 35 عاماً في 260 مباراة بقميص ذئاب العاصمة الإيطالية، سجل خلالها 119 هدفاً، بينهم 85 هدفاً في 199 مباراة بالدوري الإيطالي.