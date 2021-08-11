تقارير: كاستييخو يقترب من الرحيل عن ميلان.. وتفاصيل تفصل فلورينزي وعدلي من الانضمام للروسونيري

يقترب صامويل كاستييخو جناح ميلان من العودة للدوري الإسباني من بوابة خيتافي، بينما يعمل ميلان على ضم ياسين عدلي لاعب وسط بوردو وأليساندرو فلورينزي ظهير روما.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية فأن كاستييخو وافق على الانتقال لصفوف خيتافي الإسباني وفي انتظار وصول عرض رسمي للروسونيري.

ويطلب ميلان 8-10 ملايين يورو للموافقة على إتمام الصفقة ورحيل الجناح البالغ 26 عاما.

كاستييخو انضم لصفوف ميلان في 2018 قادما من فياريال مقابل 21.3 ملايين يورو.

وبقميص الديافولو سجل 10 أهداف وصنع 13 في 108 مباراة.

وفي نفس السياق يقترب نادي كالياري الإيطالي من الحصول على خدمات ثناي الروسونيري توماسو بوبيجا وأندريا كونتي على سبيل الإعارة.

بوبيجا قضى الموسم الماضي معارا لصفوف سبيتزيا الإيطالي وكذلك كونتي الذي قضى النصف الثاني من الموسم معارا لـ بارما.

أما عن الصفقات، فيقترب ميلان من ضم الثنائي ياسين عدلي لاعب وسط بوردو الفرنسي وأليساندرو فلورينزي ظهير روما الإيطالي.

ويسعى ميلان لضم فلورينزي الفائز بلقب يورو 2020 مع إيطاليا بصيغة الإعارة.

فيما يريد روما وضع بند إلزامية الشراء وفقا لصحيفة "كورييري دي روما" لبيع اللاعب بنهاية الموسم.

فلورينزي قضى الموسم الماضي معارا لصفوف باريس سان جيرمان ومن قبلها قضى 6 أشهر معارا في فالنسيا.

في المقابل بات ميلان وفقا لأكثر من مصدر إيطالي الأقرب لضم الفرنسي ياسين عدلي لاعب وسط بوردو الفرنسي بمقابل يتراوح بين 10-12 ملايين يورو.

وواجه ميلان منافسة من ليل الفرنسي وتوتنام وأرسنال لحسم الصفقة.

ياسين البالغ 21 عاما يشغل مركز لاعب الوسط وصانع الألعاب وترعرع في صفوف نادي باريس سان جيرمان قبل أن يرحل مقابل 5.5 ملايين يورو في يناير 2019 لبوردو.

الموسم الماضي سجل هدفين وصنع 5 في 35 مباراة بالدوري الفرنسي.

ميلان عاد لدوري أبطال أوروبا من جديد بعد غياب 8 سنوات، ويسعى لتعزيز صفوفه بعد إبرام عدة صفقات.

وضم ميلان في الميركاتو الصيفي الحالي: أوليفييه جيرو - مايك مينيان - توريه بالو فودي - ساندرو تونالي - براهيم دياز - فيكايو توموري.

فيما رحل عن صفوفه: هاكان تشالهان أوجلو - جانجلويجي دوناروما - ينس بيتير هاوجي - ماتيا كالدارا.