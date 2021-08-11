تقرير: النقاز يفسخ تعاقده مع الترجي

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 15:24

كتب : FilGoal

الترجي - الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

توصل حمدي النقاز مدافع الترجي إلى اتفاق مع مسؤولي الفريق التونسي لفسخ التعاقد الذي يربط الطرفين.

حمدي النقاز

النادي : الترجي

الترجي

وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية أن اللاعب والنادي اتفقا على فسخ التعاقد بالتراضي قبل نهايته بموسمين.

النقاز انضم للترجي في يوليو 2020 بعقد مدته 3 مواسم، قادما من فريق سودوفا الليتواني بعد فسخ تعاقده من الزمالك من طرف واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

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و خاض الدولي التونسي مع الترجي 34 مباراة صنع فيها 3 أهداف وسجل هدفا وحيدا.

قبل أيام، أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رغبته في عودة النقاز إلى صفوف الفريق الأبيض مرة أخرى.

وقال مصدر من الزمالك – طلب عدم ذكر اسمه - لـFilGoal.com: "كارتيرون يرغب في عودة النقاز في ظل وجود مشكلة في مركز الظهير الأيمن".

وواصل "بعض المقربين من كارتيرون تواصلوا مع اللاعب في الفترة الأخيرة".

قبل أن يستدرك "لكن مجلس إدارة الزمالك لم يحسم موقفه من الأمر حتى الآن في ظل رحيل النقاز المرة الأولى من الزمالك والقضايا التي رفعها على النادي في السابق".

كان النقاز قد لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من يناير 2018 حتى فبراير 2019.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك في 64 مباراة. سجل هدفا وصنع 9 آخرين.

وحقق الدولي التونسي مع الزمالك ألقاب كأس مصر مرتين، والكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي.

وعقب رحيله من الزمالك وفسخ تعاقده من طرف واحد رفع النقاز قضية على النادي وأعلن الأخير تغريم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" له مليون 200 ألف دولار.

وأعلن الزمالك استئنافه على القرار في وقت لاحق.

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