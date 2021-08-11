بيرسي تاو.. "مهاجم يطبق مهارته بقليل من الذكاء"

"مهمتي التالية هي جعل بيرسي تاو أفضل لاعب في العام وهذا ما أريده". – بيتسو موسيماني في سبتمبر 2017 عندما كان مدرب لصنداونز الجنوب إفريقي.

بيرسي تاو النادي : برايتون الأهلي

حينها أنهى بيرسي تاو الموسم مسجلا 11 هدفا ومساهما بصناعة 15 هدفا في 30 مباراة بالدوري الجنوب إفريقي.

بيرسي تاو بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف الأهلي ليلم الشمل مرة أخرى مع مدربه بيتسو موسيماني بعد تجربة سابقة ناجحة في الدوري الجنوب إفريقي.

أكثر ما يميز بيرسي تاو هو قدرته على شغل كل المراكز الهجومية، فيلعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر وأيضا صانع ألعاب.

لاعب يحتاجه الأهلي وموسياني ليمثل حلا سحريا في الهجوم سواء محليا أو إفريقيًا، فماذا قدم من قبل ليجعل موسيماني متمسكا بضمه.

عند انتقاله لـ برايتون الإنجليزي اصطدم تاو بقوانين العمل في إنجلترا ليضطر ناديه لإعارته لنادي يونيون سان جليلوزي البلجيكي في الدرجة الثانية والمملوك لتوني بلوم مالك النادي الإنجليزي.

وخلال أول مواسمه الاحترافية في أوروبا سجل تاو 13 هدفا وصنع 13 خلال 35 مباراة.

في مركز المهاجم الثاني سجل تاو 11 هدفا وصنع 10 في 22 مباراة.

وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الدرجة الثانية البلجيكي وتواجد في فريق الموسم لموسم 2018-19 بعدما كان الفريق قريبا من خوض ملحق التأهل للدوري الأوروبي بفارق 4 نقاط فقط.

كل ذلك بعد موسم واحد فقط توج فيه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الجنوب إفريقي باختيار الجماهير واللاعبين تحت قيادة موسيماني ومن قبلها التتويج بلقب دوري الأبطال.

في الموسم التالي انضم تاو إلى كلوب بروج البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

عقب الانتقال قال لموقع ناديه الجديد: "أنا مجرد مهاجم، أفكر دائما في الهجوم. إنني أطبق مهارتي بسرعة وقليل من الذكاء".

وأضاف "أعتقد أن التوقعات أعلى قليلا، وأنا فخور فقط بأن أكون جزءا من تلك التوقعات. آمل أن نفوز ببعض الألقاب، لأنني أعتقد أن الفوز يلعب دورا كبيرا في هذا النادي".

تجربة أكبر مع منافس على الألقاب محليا، وظهور بدوري أبطال أوروبا وخاض مباريات دور المجموعات أمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان وجالاتاسراي، وصنع هدفا أمام الملكي في التعادل 2-2 على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ومن ثم لعب ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي عقب احتلال المركز الثالث بدوري الأبطال.

محليا في بلجيكا مع الفريق خاض تاو 22 مباراة بين الدوري والكأس سجل 4 وصنع 6 وتوج بلقب الدوري البلجيكي موسم 2019-2020.

واعتمد بطل الدوري البلجيكي على تاو أكثر في مركز المهاجم وتبادل المشاركة كجناح أيمن أو أيسر.

توماس بوفيل الدولي البلجيكي السابق رأى أن كلوب بروج قد يندم على رحيل تاو وعدم تمديد إعارته لموسم آخر إذ قال في وقت سابق عقب رحيله: "في المباريات القليلة الماضية، رأيت كيف كان تاو ماهرا جدا في المراوغة. لقد سجل أيضا عددا من الأهداف".

وأوضح "قد تكون تمريراته وصناعة الأهداف تحتاج قليلا للتحسن، لكنه لاعب تحب أن تشاهده يلعب. إنه لأمر مؤسف لنادي بروج أنه غادر. هو لاعب يستطيع الاستفادة من المساحات الصغيرة عندما تصبح الأمور صعبة".

في الموسم التالي انضم الجنوب إفريقي لصفوف أندرلخت ولمدة نصف موسم مع البنفسجي شارك تاو في 14 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدفا.

فكان مركزه الأساسي مع الفريق في مركز صانع الألعاب، تحت قيادة فينسينت كومباني المدير الفني للفريق في ذلك الوقت.

هنا لابد من وفقة.. في 3 مواسم متتالية في بلجيكا، تنوعت مشاركات تاو بين مهاجم ثان في موسمه الأول ومهاجم وجناح في موسمه الثاني وصانع ألعاب في موسمه الثالث.

بقميص أندرلخت شارك تاو في 14 مباراة منها 12 أساسيا وسجل 4 أهداف في الدوري المحلي.

فكان معدل تسديداته 2.3 في المباراة الواحدة، لكن عاب عليه إهدار الفرص المحققة للتسجيل بإهدار 7 أهداف، أي بمعدل نصف هدف لكل مباراة.

في المقابل صنع 7 فرص محققة للتسجيل لزملائه في الفريق وكان يمرر كرات تنتهي بتسديدات بواقع 2.1 تمريرة في المباراة.

ووصلت نسبة دقة تمريراته إلى 83% في نصف ملعب الخصم.

دفاعيا استعاد الكرة من الخصم بواقع 1.8 في المباراة ويفوز بالالتحامات الثنائية سواء الأرضية أو الهوائية بـ 3.9 مرة في المباراة الواحدة.

وفي سوق الانتقالات الشتوية قرر برايتون قطع إعارة لاعبه واستعادته في ظل مشاكل الفريق الهجومية ومحاولته البقاء وسط الكبار لموسم آخر.

بيني ماكارثي أسطورة الكرة الجنوب إفريقية قال لشبكة "ذا أثليتك" قبل عودة اللاعب لـ برايتون: "صغير جدا جسمانيا، لكن ما ينقصه في الطول يعوضه بكل شيء. لديه مهارة وسرعة مذهلة وذكاء جيد جدا".

واختار المدير الفني لفريق أمازولو الجنوب إفريقي المركز الأفضل لـ تاو في الدوري الإنجليزي: "إذا كان بإمكاني وضع بيرسي في الفريق، فسأجعله يلعب كرقم 10 أو في الجناح الأيسر".

وفسّر إمكانية استعداده للمشاركة في دوري قوي مثل الدوري الإنجليزي قائلا "إنه صلب للغاية، إنه ليس شخصا يئن ويبكي. إذا تعرض للركل، فإنه ينهض ويستمر في ذلك. هذه الخاصية نادرة جدا وذات جودة جيدة ولكن إذا جاء إلى إنجلترا فهو يعلم أنه بحاجة إلى زيادة حجمه قليلا، والقيام ببعض الأعمال في صالة الألعاب الرياضية".

وأتم "هذا أقل ما يقلق لأنني أعتقد أنه سيكون لاعبا رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

لم يشارك تاو إلا في 3 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي عقب عودته، والفريق ضمن البقاء في المسابقة لموسم آخر.

ويعلم تاو قبل أن تقترب مفاوضاته مع الأهلي من الانتهاء أنه بحاجة للتحسن من أجل أن يصبح نجما في الدوري الإنجليزي.

فخاض الفترة التحضيرية مع فريقه مفضلا عدم المشاركة في الأولمبياد مع منتخب جنوب إفريقيا من أجل الاستعداد لموسمه الجديد.

فقال في تصريحات منذ أسبوعين "الفترة الإعدادية ساعدتني كثيرا، اعتادت على الفريق والمدربين من أجل الدوري وكل شيء يتحسن، بدأت الشعور أكثر وأكثر بالحدة في كل شيء".

وأضاف "أتمنى أن تساعدني الفترة التحضيرية، الأمر يتعلق بفهم باقي الأشخاص والدوري الإنجليزي وحدّته".

أخيرا، موسيماني أشاد أثناء حديثه بـ بيرسي تاو في الآونة الأخيرة تمهيدا لضمه إذ شبهه بـ ليونيل ميسي: "إنه مثل ميسي، لديه الكثير ليظهره لك في كل أسبوع، لذلك يجب أن نمنحه الفرصة ليظهر ذلك".

فهل يكون بيرسي تاو على قدر طموح الأهلي وجماهيره والأهم مدربه بيتسو موسيماني.