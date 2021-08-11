مونتشي: لا توجد عروض حقيقية لـ كوندي حتى الآن

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 15:08

كتب : عبد الرحمن فوزي

جول كوندي

شدد مونتشي المدير الرياضي لإشبيلية على عدم وجود وصول عروض حقيقية وصلت النادي من أجل التعاقد مع جوليس كوندي مدافع الفريق.

جولز كوندي

النادي : إشبيلية

إشبيلية

وقال مونتشي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "جوليس في حالة جيدة وهادئ جدا، هو مشارك بنسبة 100% مع الفريق".

واستمر "كان من المخطط له أن يلعب أمام أستون فيلا بسبب الضجيج المثار حوله".

أخبار متعلقة
رومانو: تشيلسي اتفق مع كوندي على البنود الشخصية آس: كوندي يرفض توتنام من أجل دوري الأبطال رومانو: خطوة على صفقة تبادلية بين إشبيلية وتوتنام

وكان من المتفرض أن يلعب إشبيلية مباراة ودية مع أستون فيلا ولكن تم إلغاؤها.

وتابع "حتى الآن لا يوجد عرض ملموس له، لم يكن هناك عرض حقيقي، هناك العديد من الأندية التي سألت عنه، لكن لا أعرف ما الذي سيحدث".

وأضاف "عندما نعتقد أن هناك عرضا مهما في ظل الظروف التي نتحرك فيها حاليا سنقبل به، ولكن إن كان هناك عرضا غير مناسب لن نقبل به، وكوندي يعلم ذلك".

وكانت بعض التقارير قد أكدت على اقتراب تشيلسي من الوصول لاتفاق مع إشبيلية من أجل التعاقد مع كوندي في فترة الانتقالات الحالية.

وشارك كوندي مع إشبيلية الموسم الماضي في 49 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف واحد.

إشبيلية جوليس كوندي مونتشي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد مشاركته في كوبا أمريكا والأولمبياد.. ريتشارلسون يعود لتدريبات إيفرتون 29 دقيقة | أوروبا
بيان رسمي - الاتحاد الإسباني يصف شراكة صندوق الاستثمار بـ "غير القانونية".. وتيباس يرد 31 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: مدير روما إلى لندن من أجل ضم أبراهام 51 دقيقة | ميركاتو
دي خيا: مازال لدي العديد من السنوات مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقارير: كاستييخو يقترب من الرحيل عن ميلان.. وتفاصيل تفصل فلورينزي وعدلي من الانضمام للروسونيري ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير: النقاز يفسخ تعاقده مع الترجي 2 ساعة | الوطن العربي
بيرسي تاو.. "مهاجم يطبق مهارته بقليل من الذكاء" 2 ساعة | تقرير في الجول
مونتشي: لا توجد عروض حقيقية لـ كوندي حتى الآن 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك