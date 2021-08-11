مونتشي: لا توجد عروض حقيقية لـ كوندي حتى الآن

شدد مونتشي المدير الرياضي لإشبيلية على عدم وجود وصول عروض حقيقية وصلت النادي من أجل التعاقد مع جوليس كوندي مدافع الفريق.

جولز كوندي النادي : إشبيلية إشبيلية

وقال مونتشي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "جوليس في حالة جيدة وهادئ جدا، هو مشارك بنسبة 100% مع الفريق".

واستمر "كان من المخطط له أن يلعب أمام أستون فيلا بسبب الضجيج المثار حوله".

وكان من المتفرض أن يلعب إشبيلية مباراة ودية مع أستون فيلا ولكن تم إلغاؤها.

وتابع "حتى الآن لا يوجد عرض ملموس له، لم يكن هناك عرض حقيقي، هناك العديد من الأندية التي سألت عنه، لكن لا أعرف ما الذي سيحدث".

وأضاف "عندما نعتقد أن هناك عرضا مهما في ظل الظروف التي نتحرك فيها حاليا سنقبل به، ولكن إن كان هناك عرضا غير مناسب لن نقبل به، وكوندي يعلم ذلك".

وكانت بعض التقارير قد أكدت على اقتراب تشيلسي من الوصول لاتفاق مع إشبيلية من أجل التعاقد مع كوندي في فترة الانتقالات الحالية.

وشارك كوندي مع إشبيلية الموسم الماضي في 49 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف واحد.