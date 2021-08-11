تقرير مغربي: الرجاء يستهدف ضم أحداد

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 14:58

كتب : FilGoal

الزمالك - حميد أحداد

أفادت تقارير مغربية بأن نادي الرجاء يستهدف ضم حميد أحداد جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع le360 سبور المغربي أن نادي الرجاء دخل في مفاوضات مع بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الكروي المقبل، بينهم أحداد.

ويسعى الرجاء لتعويض رحيل سفيان رحيمي وبن مالانجو، المنتقلين على التوالي إلى العين والشارقة الإماراتيين.

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كما يرغب الرجاء في ضم المدافع محمد الناهيري والمهاجم أحمد حمودان.

وعاد أحداد إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته للرجاء المغربي.

وانتقل المهاجم المغربي إلى الزمالك في 2018 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

وتوج مع الفارس الأبيض بالكونفدرالية 2018-2019.

حميد أحداد الزمالك الرجاء
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