فونتي: مستعدون لتحدي ميسي..ونصحت رونالدو بالانتقال لـ ليل

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 14:00

كتب : عبد الرحمن فوزي

جوزيه فونتي وكريستيانو رونالدو

كشف جوزيه فونتي لاعب ليل عن نصيحته لزميله في منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بالانضمام له في الدوري الفرنسي.

وقال فونتي في تصرحيات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "قدوم ميسي ، للدوري الفرنسي أمرا مثير، أيضا إذا تحدثنا عن المنافسه سيكون الأمر أصعب بالنسبة إلينا، ولكن نحن مستعدون للتحدي".

وتابع "أنا أكتب لرونالدو كل يوم لينضم إلي في ليل ولكنه يرد فقط بإرسال الضحكات".

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وأضاف "سأقنع رونالدو بالقدوم بطريقة أو بأخرى، سأجد خطة، لقب الدوري الفرنسي هو فقط ما ينقصه".

وأعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة.

ليل هو حامل لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي، بعدما حصل على المركز الأول برصيد 83 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن باريس سان جيرمان الي احتل المركز الثاني.

وبدأ ليل موسمه بالتتويج بكأس السوبر الفرنسي بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

وافتتح ليل الدوري الفرنسي بالتعادل مع ميتز خارج ملعبه بثلاثة أهداف لكل فريق.

وشارك المدافع صاحب الـ 37 عاما مع ليل الموسم الماضي في 43 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف وحيد.

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