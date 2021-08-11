ستيفن كري يعلق على اختيار ميسي للقميص رقم 30

علق ستيفن كري نجم كرة السلة الأمريكي على اختيار ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم للقميص رقم 30 مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

وأعلن باريس سان جيرمان عن ضمه رسميا لليونيل ميسي في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

ونشر كري صورتين عبر حسابه الشخصي على تويتر، الأولى له وهو يحمل قميص سان جيرمان رقم 30 والثانية لميسي وهو يحمل قميص جولدن ستيت واريورز رقم 30 الخاص بكري.

وعلق قائلا: "ميسي لديه ذوق جيد كما أرى، حظ سعيد مع باريس سان جيرمان يا صديقي".

Messi has some good taste I see. Good luck at PSG my guy 🙏🏽 pic.twitter.com/7Lj6S0tevb — Stephen Curry (@StephenCurry30) August 10, 2021

قميص ميسي رقم 30 مع سان جيرمان نفد خلال دقائق قليلة، فقد عرض باريس سان جيرمان القميص للبيع على متجر النادي عبر الإنترنت أولا، ونفدت الكمية بعد 30 دقيقة فقط من الإعلان الرسمي عن توقيعه.

وتبقت فقط كميات قليلة من قمصان السيدات والأطفال.

كما نشرت وسائل الإعلام الفرنسية صباح الأربعاء لقطات لحشد من جماهير سان جيرمان أمام متجر النادي من أجل الحصول على القميص 30 الخاص بميسي.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان بعد التوقيع: "لا أستطيع الصبر لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس، النادي ورؤيته يتفقان تماما مع طموحاتي".

وكان ليونيل ميسي قد ودع جماهير برشلونة في مؤتمر صحفي، بعد 21 عاما من انضمامه إلى النادي كناشيء، و17 عاما في الفريق الأول، فاز خلالها بـ35 بطولة مع برشلونة، وجائزة الكرة الذهبية 6 مرات.