إصابة عبد السميع "سيمو" لاعب الاتحاد بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 12:52

كتب : هاني العوضي

عبد السميع إبراهيم "سيمو"

كشف عمرو الأشلم طبيب نادي الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com إصابة عبد السميع إبراهيم "سيمو" بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض لاعب الفريق السكندري للإصابة في مواجهة الزمالك أمس الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال طبيب زعيم الثغر في تصريح مقتضب لـ FilGoal.com: "الأشعة أثبتت إصابة عبد السميع إبراهيم بالرباط الصليبي".

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"سيمو" شارك كبديل في بداية الشوط الثاني، وتعرض للإصابة في الدقيقة 53 أي بعد 8 دقائق فقط من نزوله.

وأصبح "سيمو" ثالث لاعبي الاتحاد تعرضا للإصابة بالرباط الصليبي الموسم الحالي بعد كريم الديب وحسام عاشور.

وشارك سيمو (22 عاما) في 21 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهما في الدوري الموسم الحالي.

عبد السميع إبراهيم "سيمو" الاتحاد في الدوري الدوري المصري
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