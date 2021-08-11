آس: بيريز سيتحرك أخيرا من أجل مبابي

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن إمكانية تحرك فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من أجل ضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

انتظر بيريز لاتمام صفقة ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان من أجل التحرك لطلب مبابي بشكل رسمي.

وأعلن باريس سان جيرمان عن التعاقد مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة.

وفقا لآس فإن باريس سان جيرمان لديهم رواتب متضخمة بعد التوقيع مع ميسي، وسيكون عليهم أن يقللوا من الرواتب في الفريق، ومبابي هو اللاعب الأقرب لانتهاء تعاقده والذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وفقا للتقارير فإن مبابي لن يقوم بتمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، لرغبته في الانتقال لريال مدريد حتى لو اضطر للرحيل بشكل مجاني في الموسم المقبل.

ووفقا لآس فإن بيريز يأمل التعاقد مع مبابي قبل نهاية فترة الانتقالات وسيتمهل لاتمام الصفقة حتى النهاية.

وكان بيريز قد أتم العديد من الصفقات الكبرى سابقا في نهاية فترة الانتقالات، مثل كريستيانو رونالدو، وجاريث بيل، ورونالدو نازاريو، وسيرخيو راموس، ولوكا مودريتش.

وعلى الرغم من تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وتأكيداته بعدم رحيل مبابي في فترة الانتقالات الحالية أو حتى المقبل، فإنه قد لا يجد حلا بديلا سوى الموافقة على رحيله لريال مدريد حتى لا يخسر اللاعب بشكل مجاني في الموسم المقبل.

صاحب الـ 22 عاما شارك الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان في 47 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 42 هدف وصناعة 11 آخرين.