دجيكو يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ إنتر

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 12:28

كتب : FilGoal

إدين دجيكو

يخصع المهاجم البوسني إدين دجيكو مهاجم روما يوم الأربعاء للكشف الطبي تمهيدا لانتقاله رسميا إلى إنتر.

ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية لقطات لدجيكو وهو يصل إلى ميلانو قبل الخضوع للكشف الطبي الخاص بإنتر وتوقيع العقود.

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صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أوضحت أن إنتر سيدفع مليوني يورو فقط للتعاقد مع دجيكو، وهو ما يمنح مجموعة فريدكين المالكة لنادي روما الشعور بأن الرحيل سيتم بلا خسائر، عوضاً عن فكرة رحيله بالمجان لإزاحة راتبه.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن المهاجم سيوقع عقداً مدته عامين مع النيراتزوري، براتب سنوي قدره 5 مليون يورو.

وتوصل إنتر لهذا الاتفاق مع روما ليصبح اللاعب جاهزاً لإتمام عملية انتقاله إلى إنتر.

من جهته، يحاول روما ضم تامي أبراهام على سبيل الإعارة من تشيلسي في ظل المنافسة مع ارسنال على ضم المهاجم الإنجليزي.

وشارك دجيكو البالغ من العمر 35 عاماً في 260 مباراة بقميص ذئاب العاصمة الإيطالية، سجل خلالها 119 هدفاً، بينهم 85 هدفاً في 199 مباراة بالدوري الإيطالي.

ويتزامن هذا الاتفاق مع اقتراب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي في صفقة تقدر بـ115 مليون يورو، بعد 7 أعوام من رحيله عن نفس الفريق إلى إيفرتون مقابل 28 مليون جنيه استرليني.

وتعتبر هذه الصفقة انفراجة كبرى على الصعيد المادي بالنسبة للنيراتزروي الذي يعاني أزمة طاحنة، أجبرته على الانفصال عن مدربه أنطونيو كونتي وبيع المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 60 مليون يورو.

يذكر أن دجيكو الذي لعب 114 مباراة دولية بقميص البوسنة، كان قد انتقل إلى روما قادماً من مانشستر سيتي في أغسطس 2015.

إدين دجيكو روما إنتر
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