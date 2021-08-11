الخليفي: نطبق قواعد اللعب المالي النظيف من اليوم الأول.. ومبابي باريسي

رد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على السؤال الذي انتظره، في المؤتمر الصحفي أثناء تقديم نجمه الجديد ليونيل ميسي.

وكذلك تحدث عن مستقبل كيليان مبابي مع الفريق الباريسي.

وإليكم ما قاله ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي في مؤتمر تقديم ميسي:

"سعيد جدا وفخور لتقديم ميسي كلاعب في باريس وهو يوم تاريخي ومذهل للكرة العالمية ولعالم كرة القدم".

"الجميع يعرفون ليو وهو اللاعب الوحيد الفائز بالكرة الذخبية 6 مرات".

"ليو جعل كرة القدم سحرية وهو يفوز بالألقاب وسيوفر المتعة لمحبي كرة القدم وباريس سان جيرمان".

"واليوم مذهل ما نحاول تحقيقه مع ليو للنادي والمشجعين، كان لدينا طموحات ولا يزال لدينا مشاريع وفخورون بما وصلنا له اليوم".

"ليس هناك سر بالتوصل لاتفاق مع أفضل لاعب في العالم وكان لديه رغبة وأشكرك وأسرتك وفريق عملك على الموافقة على العقد وفخورون بك واتكلم عن مشاعري وستقوم بعمل ممتاز للنادي والمشجعين".

"وأشكر من عمل في الكواليس لتحقيق تلك الصفقات وأشكر شركائنا لدعم مشروعنا منذ اليوم الأول".

"العمل الجاد سيبدأ اليوم قبل كل شيء في الملعب ولدينا إلى جانب ميسي الذي فاز بالألقاب ونود استمرار ذلك وكذلك أفضل لاعبي ومدرب في العالم".

"أولاد ميسي قالوا لي إن المدينة المفضلة لهم".

مبابي باريسي

"كيليان مبابي باريسي وهو لاعب في باريس وله عقلية الفوز وقال ذلك علنا أنه يريد أن يكون في الفريق".

"لدينا الآن القدرة على المنافسة وليس لديه فرصة لشيء آخر".

دوري أبطال أوروبا

"بطبيعة الحال لم نفز بشيء بعد في أوروبا ونحتاج للعمل في كل مباراة لنفوز بالألقاب التي نريدها وعقلية الانضباط".

اللعب المالي النظيف

"انتظرت هذا السؤال.. نحن نطبق القواعد منذ اليوم الأول ونحترم ذلك وننظر إلى المتخصصين في النواحي التجارية".

"عندما وقعنا مع ميسي يعني ذلك أن لدينا القدرة المالية لإبرام التعاقد، ضم ميسي إلى النادي شيء ضخم ولا ينبغي على الإعلام التركيز على النواحي السلبية".

"هو مكسب كبير للنادي ويزيد من القيمة الاقتصادية وآمل أن تسألوا عن الرواتب وعملنا بشكل رائع ونراعي تلك المسألة".

"اليوم لا أريد الحديث عن النادي كثيرا، تمكنا مع الفريق في ضم هؤلاء اللاعبين إلينا وهو ما سيؤثر على الدوري وحقوق البث وشركائنا التجاريين وكل شيء سوف يرتفع لأن الجميع سيريد مشاهدة باريس بوجود ميسي".

"رئيس الرابطة أرسل رسالة لي يشكرني على ضم ليونيل ميسي للنادي وأشعر أن هذا التعاقد في مصلحة باريس سان جيرمان".

"موجودون لكي نعمل والعمل الجاد سيبدأ اليوم لنا والنادي والمدينة والدوري، ما نفعله من أجل الكرة الفرنسية بشكل عام".