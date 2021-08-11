بيريز يرد على اتهامات عضو برشلونة المستقيل: ما تقوله عن تدخلي في رحيل ميسي مستحيل

رد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على خاومي لوبيس عضو إدارة برشلونة الذي استقال مؤخرا على خلفية رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وقال بيريز في بيان رسمي نقلته جريدة لا سيكستا: "ما يقال إنني صديق لفيران ريفيرتير المدير التنفيذي لبرشلونة أمر كاذب. لم أقابله سوى مرتين، واحدة منذ أربعة أشهر والأخرى في السبت الماضي في برشلونة في وجود رئيس برشلونة خوان لابورتا، ورئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، كان ذلك بعد إعلان برشلونة رحيل ميسي".

وأردف "لذلك، من المستحيل أن أكون قد أثرت بأي شكل من الأشكال في رحيل ميسي، أو أي قرار آخر يخص برشلونة".

وكان لوبيس قد اتهم بيريز بأنه لعب دورا في رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، في محاولة لضم كيليان مبابي من نادي العاصمة الفرنسية.

وكان ليونيل ميسي قد ودع جماهير برشلونة في مؤتمر صحفي، بعد 21 عاما من انضمامه إلى النادي كناشيء، و17 عاما في الفريق الأول، فاز خلالها بـ35 بطولة مع برشلونة، وجائزة الكرة الذهبية 6 مرات، قبل أن ينضم لباريس سان جيرمان.