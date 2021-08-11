مؤتمر ميسي - حلم التتويج بالأبطال مع باريس سان جيرمان واللعب بجوار فيراتي ولقاء برشلونة

لقاء برشلونة من جديد واللعب بجوار فيراتي وحلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى والمشاعر المتضاربة في أقل من أسبوع.. هذا ما تحدث عنه الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء تقديمه في المؤتمر الصحفي لاعبا لـ باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وإليكم كل ما قاله ليونيل ميسي في المؤتمر الصحفي:

"لدي رغبة كبيرة في البدء بجوار زملائي وأشكر الجميع على الطريقة التي عاملوني بها منذ اليوم الأول لتسير الأمور بكل سهولة عقب نهاية الأمر مع برشلونة".

"لم تكن الأمور سهلة وأشكر ناصر الخليفي على المعاملة ولدي رغبة في بدء مسيرتي ومرحلة جديدة لحصد الألقاب مع النادي الطموح".

"اعتقد أننا مستعدون لنقاتل وحصد الألقاب ونتمنى أن نحقق ذلك وأود أن أشكر كل الناس في باريس كان الأمر جنوني منذ وصولي كان مفاجئا كنت سعيدا بالاستقبال الحار".

"متأكد أننا سنستمتع كثيرا لتحقيق أهداف النادي وأشكر الخليفي وليوناردو وأشكركم لحضوركم".

اللعب بجوار مبابي ونيمار

"سعادة كبرى أن ألعب بجوار هؤلاء اللاعبين الرائعين ولدي رغبة كبيرة في بدء التدريبات وأنافس واعتقد أنني سأنافس بجوار أفضل اللاعبين".

"أعرف نيمار ودي ماريا والآن نحن متحدون والتقيت أغلب اللاعبين واعتقد أن هذا دفعني للانضمام لهذا النادي".

موعد المشاركة الأولى

"أعود الآن من الإجازة وقابلت المدرب (ماوريسيو بوكيتينو) والمساعدين ولا أعرف متى سأخوض أول مباراة ولابد أن ابدأ التحضير ولا يمكن تحديد تاريخ معين والأمر متروك للمدير الفني".

المشاعر التي مر بها هذا الأسبوع

"كانت مرحلة صعبة ومليئة بالأحاسيس وبكل تأكيد سعداء جدا بالتواجد هنا".

"مررت بكل المشاعر هذا الأسبوع وتقبّلنا ذلك ولا يوجد أحد مستعد لتحمل كل هذا في تلك الفترة الصغيرة".

الفوز بلقب دوري الأبطال

"تعتمد على التفاصيل الصغيرة.. باريس سان جيرمان كان قريبا من الفوز باللقب وهي مسابقة تجمع أفضل لاعبين في أوروبا وماذا ينقص الفريق؟ لا أدري لكن لابد من تحقيق الفوز ولابد من أن تبحث عن الحظ، لا يفوز الأفضل دائما".

"هي منافسة خاصة وجميلة ومهمة والجميع يبحث عن هذا اللقب".

"أنا في المكان المناسب لتحقيق هدفي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

الدوري الفرنسي

"كنت أتابع الدوري الفرنسي وشاهدت مباريات باريس سان جيرمان والدوري تطور كثيرا وساهم الفريق في تطوير المسابقة من التعاقدات والنجوم وبكل تأكيد هناك تعزيز للفرق الأخرى ونريد الفوز بلقب الدوري".

مواجهة برشلونة

"ممتن للحب الذي شعرت به منذ صغري في برشلونة وعشنا أياما رائعة وكانوا يعرفون أنني سأنضم لفريق قوي".

"لدي عقلية انتصارية وأريد حصد الألقاب ولم يكن لدي شكوك أن باريس سان جيرمان يمتلك نفس الأهداف التي أريدها".

"من الرائع أن أعود لبرشلونة وأتمنى وجود جماهير في الملعب ومن الغريب أن ألعب في كامب نو بقميص آخر لكن تلك كرة القدم".

فيراتي يلعب دور تشابي وإنييستا

"من دون شك أثبت أنه أفضل لاعب في ذلك المركز بالعالم، في برشلونة أحبوه كثيرا لسنوات واليوم أتيت للعب بجواره واعتقد أنه لاعب مذهل وهو رائع شخصيا والفريق يملك تشكيل مميز وأتمنى أن أساعد الفريق لتحقيق كل الألقاب".