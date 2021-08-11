حوار – مجاهد.. عن لغط الكونفدرالية والمنافسة في الدوري وموعد الانتخابات وموقف كأس مصر

يرى أحمد مجاهد رئيس اللجنة المديرة لاتحاد الكرة المصري، أن المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم عادلة.

وكذلك، قال مجاهد إن تعادلات بيراميدز المتتالية، هي السبب في اللغط الذي حدث بشأن التأهل للكونفدرالية.

وتحدث مجاهد لأون تايم سبورتس: "لجنتنا تولت اتحاد الكرة يوم 18 ديسمبر. شروط المسابقة كانت مرسلة للأندية يوم 10 ديسمبر، وكان فيها بند تحديد المشاركين قاريا في حال عدم اكتمال المسابقة".

وأوضح "كان محددا لنا موعد 10 أغسطس منذ فترة طويلة لإرسال أسماء الأندية، لم نكن نعرف من سيكون الأربعة الأوائل آنذاك".

وشدد "حرصنا أن يكون كل المتنافسين على التأهل للكونفدرالية أن يكونوا قد لعبوا نفس عدد المباريات بحلول يوم 10 أغسطس".

وأكمل "لو بيراميدز كان قد فاز من يومين (ضد الإسماعيلي) لما حدثت تلك المشكلة، ولكن تعادله منح الفرصة لسموحة والاتحاد السكندري. عندما حدث ذلك تخيل البعض أننا نفعل ذلك لغرض معين، لكن الشروط مكتوبة منذ فترة طويلة. الخلاف فقط كان من يتأهل للكونفدرالية رفقة ثالث الدوري، وصيف كأس الموسم الماضي أم رابع الدوري، وهو ما حسمه خطاب كاف".

وأردف "أرى أن المنافسة في الدوري عادلة، وطوال ما كرة القدم تُلعب سيكون هناك أخطاء من الحكام، وهذا الموسم لا يوجد أخطاء مؤثرة من الحكام".

واستدرك "سننهي الدوري بنهاية أغسطس بشكل طبيعي، وبعد 20 سبتمبر ستبدأ كل منافسات الأقسام بما فيها الدوري الممتاز".

وشدد "المجلس المنتخب الجديد سيتسلم موسما محدد المواعيد، يبدأ في سبتمبر وينتهي في يونيو".

وأكد "راعينا فترات الراحة بين مباريات الأهلي والزمالك، الزمالك ارتاح لمدة 3 أيام بين مباراتي غزل المحلة والاتحاد السكندري، والأهلي ارتاح 4 أيام بين كليوباترا والإسماعيلي، ولكن في الجولة المقبلة سيرتاح الزمالك 4 أيام والأهلي 3 أيام".

وكشف "انتخابات اتحاد الكرة ستقام هذا العام. كل الجهات ستكون حريصة على ألا يستمر اتحاد الكرة بلجان معينة أو لجان تطبيع وسيتم تسليم اتحاد الكرة لمجلس منتخب. قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية سيكون هناك مجلس منتخب لاتحاد الكرة. قبل 31 أكتوبر سيتم الدعوة لجمعية عمومية بعد نشر لائحة اتحاد الكرة المعتمدة من الجمعية العمومية وفيفا، وبعد اعتماد اللجنة الأولمبية ستُنشر على الجريدة الرسمية ويصبح الأمر رسميا".

وأوضح "حريص جدا على أن ننهي كل المسابقات هذا الموسم بما فيها كأس مصر، سنجلس مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب لمعرفة إذا كان يمكننا لعب مباراتي دور الـ 16 ودور الـ 8 المتبقيتين قبل تجمع المنتخب في نهاية أغسطس، على أن نستكمل البطولة أيام 9 و12 و15 سبتمبر، ونبدأ الموسم الجديد في نهاية شهر سبتمبر بشكل طبيعي".

وأتم "حددنا فتح موعد القيد يوم 30 أغسطس، حيث أننا لو لعبنا مباراة الأهلي وإنبي في دور الـ 16 وبيراميدز وسموحة في دور الثمانية يوم 29 أغسطس، تُلعب بالقوائم القديمة، على أن تلعب الفرق بعد ذلك بالقائمة الجديدة".