نفاد قمصان ميسي بعد دقائق من طرحها

خلال دقائق قليلة، تمكنت جماهير باريس سان جيرمان من شراء كل الكمية المتاحة من قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الجديد.

وأعلن باريس سان جيرمان عن ضمه رسميا لليونيل ميسي في صفقة انتقال حر. (طالع التفاصيل)

عرض باريس سان جيرمان القميص للبيع على متجر النادي عبر الإنترنت أولا، ونفدت الكمية بعد 30 دقيقة فقط من الإعلان الرسمي عن توقيعه.

وتبقت فقط كميات قليلة من قمصان السيدات والأطفال.

كما نشرت وسائل الإعلام الفرنسية صباح الأربعاء لقطات لحشد من جماهير سان جيرمان أمام متجر النادي من أجل الحصول على القميص 30 الخاص بميسي.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات للموقع الرسمي لباريس سان جيرمان بعد التوقيع: "لا أستطيع الصبر لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس، النادي ورؤيته يتفقان تماما مع طموحاتي".

وكان ليونيل ميسي قد ودع جماهير برشلونة في مؤتمر صحفي، بعد 21 عاما من انضمامه إلى النادي كناشيء، و17 عاما في الفريق الأول، فاز خلالها بـ35 بطولة مع برشلونة، وجائزة الكرة الذهبية 6 مرات.