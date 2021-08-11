علي ماهر: حققت هدفي من الدوري مع المصري

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 11:50

كتب : عبد الرحمن فوزي

علي ماهر

شدد علي ماهر مدرب المصري على رضاه بالموسم الي خاضه مع المصري، كما كشف عن تحقيقه لأهدافه من الموسم بالتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ماهر في تصريحات لفناو أون تايم سبورتس 2: "حققت الهدف من الدورى مع المصري بالتأهل الكونفدرالية".

واستمر "من يأتي خلف الأهلي والزمالك بجدول المسابقة يكون مبثابة الحصول على لقب الدوري".

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وتابع "قادر على إقناع أحمد جمعه بالاستمرار مع المصري ورفض عرض إنبي، واقتربنا من تمديد تعاقدنا مع عمر كمال عبدالواحد".

وأتم "سعيد بتجربة المصري، عندما أسير في الشارع يسألني البعض عن موعد مباراة المصري".

ويتواجد علي ماهر على رأس القيادة الفنية للمصري منذ الموسم الماضي.

ويحتل المصري حاليا المركز الثالث في جدور ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة.

وضمن المصري المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية بالموسم المقبل، بغض النظر عن ترتيبه في الجدول بنهاية الدوري، بسبب إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية، وفقا للترتيب الحالي للدوري عقب نهاية مباريات الأمس من الدوري.

وكان الاتحاد الإفريقي قد طلب من الاتحاد المصري أن يرسل أسماء الفرق المشاركة قبل يوم 13 أغسطس والذي ستقام به قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وسيشارك المصري بصفته المركز الثالث برفقة بيراميدز صاحب المركز الرابع في الكونفدرالية، بينما سيشارك الزمالك المتصدر حاليا والأهلي صاحب المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا.

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