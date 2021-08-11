إيمري: سنظهر ما يمكننا فعله أمام الفرق الكبيرة

شدد أوناي إيمري مدرب فياريال على أهمية إظهار إمكانيات الفريق أمام تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.

وقال إيمري خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "إذا غفونا سنخسر، لذلك علينا أن نستمر في الإبداع، لا أتوقف عن التفكير أن هناك مدربين فعلو العديد من الأشياء وبمجرد أنهم يعيشون على ما فعلوه لم يعودو يعيشون الواقع، وما أريده أن أعيش الحاضر والمستقبل".

واستمر "لقد لعبت كأس السوبر الأوروبي مرتين من قبل ولم أفز بها قط، فزت بالسوبر المحلي مع باريس سان جيرمان ولكن ليس السوبر الأوروبي".

وتابع "سنبدأ الموسم بانهاء الموسم الماضي، وسنكون مرة أخرر في بؤرة كرة القدم، السوبر سيظهر قدرتنا على مواجهة الفرق الكبيرة مثل تشيلسي".

وشدد "توخيل مدرب كبير ومرموق وناجح، لقد فاز بالألقاب في ألمانيا وفاز بالألقاب مع باريس سان جيرمان".

وتحدث إيمري عن لقبه المفضل في الدوري الأوربي قائلا: "لقب النسخة الماضية مع فياريال، ربما لأنها كانت المرة الأخيرة، ولأننا كسرنا بعض الحواجز بها".

وأضاف "عندما فوت بها مع إشبيلية، لم تكن المرة الأولى لهم لذلك قال بعض الناس أن إشبيلية من جعلتني أفوز، ولكن حقيقة أنني فزت بها ثلاث مرات متتالية وضعتني في موقع جيد".

ويحمل أوناي إيمري الرقم القياسي كأكثر مدرب حصولا على الدوري الأوروبي، إذ حققها في أربع مناسبات كانت منهم ثلاثة متتالية مع إشبيلية.

ويسعى كل من إوناي إيمري وفياريال لتحقيق لقب السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخ المدرب والنادي.

ويلتقي فياريال بصفته بطل الدوري الأوروبي مع تشيلسي بصفته بطل دوري أبطال أوروبي الليلة في مباراة كأس السوبر الأوروبي والتي ستقام على ملعب وينسدور بارك في إيرلندا الشمالية.