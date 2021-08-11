روقا: أنا وزملائي بخير بعد انفجار إطار السيارة

طمأن محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك جماهير فريقه، بعد تعرضه وزملائه أيمن حفني ومحمود حمدي "الونش" وإسلام جابر لحادث سير أثناء عودتهم للقاهرة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وقال روقا للموقع الرسمي للزمالك: "الحادث كان بسبب عطل مفاجئ في إطار السيارة مما تسبب في خلل في سير السيارة وانفجار إطارها".

وأتم "الحمد لله أنا وكل زملائي بخير ولم يتعرض أحد لمكروه".

حقق الزمالك فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري وأقيمت في استاد الإسكندرية.

واستعاد الزمالك صدارة الدوري من الأهلي بعدما وصل للنقطة رقم 67 بفارق 3 نقاط عن الأحمر الذي سيلعب غدا الأربعاء مع الإسماعيلي.

بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 41 في المركز السادس ويفشل في التأهل لبطولة الكونفدرالية.