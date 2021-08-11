التشكيل المتوقع لـ الإسماعيلي ضد الأهلي – بن يوسف يبدأ.. ومفاضلة في الوسط الهجومي

من المنتظر أن يدفع إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي بفخر الدين بن يوسف، ليجاور شكري نجيب في هجوم الدراويش، ضد الأهلي.

ولم يبدأ "الروج" مباراة بيراميدز الأخيرة التي تعادل فيها الفريق 2-2.

ويفاضل جلال، بين محمد صادق، وأحمد مدبولي، لإكمال رباعية خط الوسط، فيما يغيب حسين السيد للإيقاف.

وأتى التشكيل المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عبد الله جمعة – باهر المحمدي – مروان صحراوي – محمد عادل

الوسط: عماد حمدي – محمد حسن – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد صادق (أحمد مدبولي)

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – شكري نجيب

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ 64 نقطة على بعد 3 نقاط من الزمالك، الذي تصدر جدول المسابقة مؤقتا بفوزه أمس على الاتحاد السكندري 2-1.

أما الإسماعيلي ففي المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.