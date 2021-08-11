انتهى - مؤتمر ميسي: أريد الفوز بدوري الأبطال مع سان جيرمان.. والخليفي: انتظرت هذا السؤال

يعقد نادي باريس سان جيرمان مؤتمرا صحفيا لتقديم نجمه ليونيل ميسي عقب أقل من 24 ساعة من إعلانه صفقة الفريق الجديد.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيبدأ تجربة جديدة.

لمتابعة المؤتمر الصحفي لحظة بلحظة.. سيبدأ بعد قليل.

وبإمكانكم مشاهدة المؤتمر:

وإليكم أبرز ما سيأتي في المؤتمر الصحفي للأسطورة الأرجنتينية.

11:40 ميسي: فيراتي يلعب دور تشابي وإنييستا؟ من دون شك أثبت أنه أفضل لاعب في ذلك المركز بالعالم، في برشلونة أحبوه كثيرا لسنوات واليوم أتيت للعب بجواره واعتقد أنه لاعب مذهل وهو رائع شخصيا والفريق يملك تشكيل مميز وأتمنى أن أساعد الفريق لتحقيق كل الألقاب.

11:38 الخليفي: اليوم لا أريد الحديث عن النادي كثيرا، تمكنا مع الفريق في ضم هذا اللاعبين إلينا وهو ما سيؤثر على الدوري وحقوق البث وشركائنا التجاريين وكل شيء سوف يرتفع لأن الجميع سيريد مشاهدة باريس بوجود ميسي

رئيس الرابطة أرسل رسالة لي يشكرني على ضم ليونيل ميسي للنادي وأشعر أن هذا التعاقد في مصلحة باريس سان جيرمان

موجودون لكي نعمل والعمل الجاد سيبدأ اليوم لنا والنادي والمدينة والدوري، ما نفعله من أجل الكرة الفرنسية بشكل عام.

11:35 الخليفي: اللعب المالي النظيف؟ انتظرت هذا السؤال.. نحن نطبق القواعد منذ اليوم الأول ونحترم ذلك وننظر إلى المتخصصين في النواحي التجارية

عندما وقعنا مع ميسي يعني ذلك أن لدينا القدرة المالية لإبرام التعاقد، ضم ميسي إلى النادي شيء ضخم ولا ينبغي على الإعلام التركيز على النواحي السلبية

هو مكسب كبير للنادي ويزيد من القيمة الاقتصادية وآمل أن تسألوا عن الرواتب وعملنا بشكل رائع ونراعي تلك المسألة

11:31 ميسي: ممتن للحب الذي شعرت به منذ صغري في برشلونة وعشنا أياما رائعة وكانوا يعرفون أنني سأنضم لفريق قوي

لدي عقلية انتصارية وأريد حصد الألقاب ولم يكن لدي شكوك أن باريس سان جيرمان يمتلك نفس الأهداف التي أريدها

من الرائع أن أعود لبرشلونة وأتمنى وجود جماهير في الملعب ومن الغريب أن ألعب في كامب نو بقميص آخر لكن تلك كرة القدم.

11:29 ميسي: كنت أتابع الدوري الفرنسي وشاهدت مباريات باريس سان جيرمان والدوري تطور كثيرا وساهم الفريق في تطوير المسابقة من التعاقدات والنجوم وبكل تأكيد هناك تعزيز للفرق الأخرى ونريد الفوز بلقب الدوري

11:24 الخليفي: بطبيعة الحال لم نفز بشيء بعد في أوروبا ونحتاج للعمل في كل مباراة لنفوز بالألقاب التي نريدها وعقلية الانضباط

ميسي: نعتمد على التفاصيل الصغيرة.. دوري الأبطال وباريس سان جيرمان كان قريبا من الفوز باللقب وهي مسابقة تجمع أفضل لاعبين في أوروبا وماذا ينقص الفريق لا أدري لكن لابد من تحقيق الفوز ولابد من أن تبحث عن الحظ، لا يفوز الأفضل دائما

هي منافسة خاصة وجميلة ومهمة والجميع يبحث عن هذا اللقب.

أنا في المكان المناسب لتحقيق هدفي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى

11:22 ناصر الخليفي: مبابي باريسي وهو لاعب في باريس وله عقلية الفوز وقال ذلك علنا أنه يريد أن يكون في الفريق

لدينا الآن القدرة على المنافسة وليس لديه فرصة لشيء آخر.

11:20 ميسي: كانت مرحلة صعبة ومليئة بالأحاسيس وبكل تأكيد سعداء جدا بالتواجد هنا

مررت بكل المشاعر هذا الأسبوع وتقبلنا ذلك ولا يوجد أحد مستعد لتحمل كل هذا في تلك الفترة الصغيرة.

11:18 ميسي: أعود الآن من الإجازة وقابلت المدرب والمساعدين ولا أعرف متى سأخوض أول مباراة ولابد أن ابدأ التحضير ولا يمكن تجديد تاريخ معين والأمر متروك للمدير الفني.

11:17: ميسي: سعادة كبرى أن ألعب بجوار هؤلاء اللاعبين الرائعين ولدي رغبة كبيرة في بدء التدريبات وأنافس واعتقد أنني سأنافس بجوار أفضل اللاعبين

11:15 كلمة ميسي

لدي رغبة كبيرة في البدء بجوار زملائي وأشكر الجميع على الطريقة التي عاملوني بها منذ اليوم الأول لتسير الأمور بكل سهولة عقب نهاية الأمر مع برشلونة

لم تكن الأمور سهلة وأشكر ناصر الخليفي على المعاملة ولدي رغبة في بدء مسيرتي ومرحلة جديدة لحصد الألقاب مع النادي الطموح

واعتقد أننا مستعدون لنقاتل وحصد الألقاب ونتمنى أن نحقق ذلك وأود أن أشكر كل الناس في باريس كان الأمر جنوني منذ وصولي كان مفاجئا كنت سعيدا بالاستقبال الحار

متأكد أننا سنستمتع كثيرا لتحقيق أهداف النادي وأشكر الخليفي وليوناردو وأشكركم لحضوركم.

11:09 كلمة ناصر الخليفي

سعيد جدا وفخور لتقديم ميسي كلاعب في باريس وهو يوم تاريخي ومذهل للكرة العالمية ولعالم كرة القدم

الجميع يعرفون ليو وهو اللاعب الوحيد الفائز بالكرة الذخبية 6 مرات

ليو جعل كرة القدم سحرية وهو يفوز بالألقاب وسيوفر المتعة لمحبي كرة القدم وباريس سان جيرمان

واليوم مذهل ما نحاول تحقيقه مع ليو للنادي والمشجعين، بدأ يومه

كان لدينا طموحات ولا يزال لدينا مشاريع وفخورون بما وصلنا له اليوم

ليس هناك سر بالتوصل لاتفاق مع أفضل لاعب في العالم وكان لديه رغبة وأشكرك وأسرتك وفريق عملك على الموافقة على العقد وفخورون بك واتكلم عن مشاعري وستقوم بعمل ممتاز للنادي والمشجعين

وأشكر من عمل في الكواليس لتحقيق تلك الصفقات وأشكر شركائنا لدعم مشروعنا منذ اليوم الأول.

العمل الجاد سيبدأ اليوم قبل كل شيء في الملعب ولدينا إلى جانب ميسي الذي فاز بالألقاب ونود استمرار ذلك وكذلك أفضل لاعبي ومدرب في العالم

أولاد ميسي قالوا لي إن المدينة المفضلة لهم

11:06: وصول ليونيل ميسي وأسرته إلى مقر النادي الباريسي