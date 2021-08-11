التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الإسماعيلي – عودة أيمن أشرف.. ومفاضلة في الوسط

يبدو أيمن أشرف قريبا من العودة لتشكيل الأهلي، بعد أن غاب عن مباراة سيراميكا كليوباترا للإجهاد العضلي.

ومن المنتظر أن يبدأ أيمن أشرف بدلا من رامي ربيعة في خط دفاع الأهلي.

وفي خط الوسط، يفاضل المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني، بين حمدي فتحي وأليو ديانج، لمشاركة عمرو السولية.

وأتى التشكيل المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي (أليو ديانج) – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ 64 نقطة على بعد 3 نقاط من الزمالك، الذي تصدر جدول المسابقة مؤقتا بفوزه أمس على الاتحاد السكندري 2-1.

أما الإسماعيلي ففي المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.