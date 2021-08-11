مواعيد مباريات الأربعاء 11 أغسطس 2021 – كلاسيكو الأهلي ضد الإسماعيلي.. والسوبر الأوروبي

يواجه الأهلي الإسماعيلي اليوم الأربعاء، في إطار سعيه لملاحقة الزمالك الذي تصدر جدول الترتيب مؤقتا بفوزه على الاتحاد أمس الثلاثاء.

وتقام المباراة في التاسعة مساء.

وأوروبيا، ينطلق الموسم القاري بمواجهة السوبر الأوروبي بين تشيلسي بطل دوري الأبطال، وفياريال بطل الدوري الأوروبي.

وتقام المباراة في التاسعة مساء كذلك.

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