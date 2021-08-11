الأهلي يقرر منح مكافأة الميدالية الذهبية لـ جيانا فاروق

قرر مجلس إدارة الأهلي، منح لاعبته، جيانا فاروق، مكافأة الميدالية الأولمبية الذهبية، رغم حصولها على البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي قرر فيه تكليف سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي، بمهام التنسيق بين مجلس إدارة الأهلي وشركات الأهلي الأربع، وهي شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية، وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

وأعلن صرف مكافأة تعادل الحصول على ميدالية أولمبية ذهبية للاعبة جيانا فاروق، الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تقديرا من مجلس إدارة النادي لإنجازها التاريخي، وبلغت قيمة هذه المكافأة 200 ألف جنيه وفقا للائحة النادي الأهلي.

وكذلك، تم إسناد الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير قطاع الناشئين، التي تشمل مبنى الإدارة ومبنى المدربين ومبنى قاعات المحاضرات ومبنى تغيير الملابس لإحدى الشركات الوطنية، والبدء في تنفيذ الأعمال فورا.